WBC經典賽今（9）日上演韓國、澳洲之戰，攸關C組晉級關鍵一場，中華隊想晉級得盼望3階段門檻達標，分別為「韓國攻下至少8分」、「澳洲攻下至少3分」以及最終比賽由「韓國贏球」，這樣就會形成台、澳、韓3隊2勝2敗、比較失分率後由中華隊佔優，最終與日本一同攜手晉級複賽。《NOWnews》本文將為您依照韓澳戰即時賽況，不斷更新中華隊「距離晉級門檻」的進度還差多少分。
韓澳戰賽況不斷更新：🔥WBC經典賽韓澳戰LIVE／韓國今決戰澳洲！18:00開打 雙方打線公布
中華隊預賽2勝2敗 想晉級得與韓、澳拚失分率
回顧中華隊本屆經典賽旅程，前2場交手澳洲、日本吞下2敗，隨後調整好狀態，先以14：0慘電捷克，昨日再歷經驚滔駭浪贏球，以5：4擊敗韓國，預賽確定2勝2敗坐收，站上分組第3，韓國昨天24小時內連戰日本、中華隊都輸球，暫時被擠到第4。
澳洲方面，昨日輸給日本後，戰績來到2勝1敗，今日與1勝2敗的韓國交手，中華隊想晉級，得期望韓國打贏澳洲，這樣台灣、韓國與澳洲都為2勝2敗，按照經典賽規定得比拚「失分率」。
失分率是什麼？中華隊0.129、澳洲暫時領跑
根據MLB官網公布的2026年版本經典賽規定與相關修改，「失分率」計算方式為「總失分／總守備出局數」，且僅以同戰績球隊彼此交手的對戰比分來計算。
中華隊首戰交手澳洲為先攻球隊，8局被攻下3分，加上本場讓韓國10局得4分，合計18局、一共「54個守備出局數」中丟7分，對戰韓、澳失分率確定為0.129，韓國本場被中華隊10局、30個出局數攻下5分，失分率則為0.166、澳洲則因首戰完封台灣，目前對戰失分率仍為0，暫時佔有優勢。
失分率完整報導：🔥WBC預賽晉級規則一次看：中華隊同戰績怎辦？「失分率」公式解析
中華隊晉級條件有哪些？8：3成關鍵數字
對於已經完賽的中華隊而言，最有利的劇本是一場「打擊大戰」。中華隊若要以分組第2奇蹟晉級，必須滿足以下條件：韓國得分達8分(含)以上，澳洲得分達3分(含)以上。
若最終比分為7：3，韓國會優先被淘汰，台、澳失分率則同樣是0.129，按照經典賽規定，接下依序比拚的是自責分率、打擊率，若2項數據也都相同，最終會由主辦方大聯盟公開抽籤決定。
失分率完整報導：🔥WBC預賽晉級規則一次看：中華隊同戰績怎辦？「失分率」公式解析
