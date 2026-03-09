我是廣告 請繼續往下閱讀

▲對於已經完賽的中華隊而言，最有利的劇本是一場「打擊大戰」。中華隊若要以分組第2奇蹟晉級，必須滿足以下條件：韓國得分達8分(含)以上，澳洲得分達3分(含)以上。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

WBC經典賽今（9）日上演韓國、澳洲之戰，攸關C組晉級關鍵一場，中華隊想晉級得盼望3階段門檻達標，回顧中華隊本屆經典賽旅程，前2場交手澳洲、日本吞下2敗，隨後調整好狀態，先以14：0慘電捷克，昨日再歷經驚滔駭浪贏球，以5：4擊敗韓國，預賽確定2勝2敗坐收，站上分組第3，韓國昨天24小時內連戰日本、中華隊都輸球，暫時被擠到第4。澳洲方面，昨日輸給日本後，戰績來到2勝1敗，今日與1勝2敗的韓國交手，中華隊想晉級，得期望韓國打贏澳洲，這樣台灣、韓國與澳洲都為2勝2敗，按照經典賽規定得比拚「失分率」。根據MLB官網公布的2026年版本經典賽規定與相關修改，中華隊首戰交手澳洲為先攻球隊，8局被攻下3分，加上本場讓韓國10局得4分，合計18局、一共「54個守備出局數」中丟7分，對戰韓、澳失分率確定為0.129，韓國本場被中華隊10局、30個出局數攻下5分，失分率則為0.166、澳洲則因首戰完封台灣，目前對戰失分率仍為0，暫時佔有優勢。對於已經完賽的中華隊而言，最有利的劇本是一場「打擊大戰」。中華隊若要以分組第2奇蹟晉級，必須滿足以下條件：韓國得分達8分(含)以上，澳洲得分達3分(含)以上。若最終比分為7：3，韓國會優先被淘汰，台、澳失分率則同樣是0.129，按照經典賽規定，接下依序比拚的是自責分率、打擊率，若2項數據也都相同，最終會由主辦方大聯盟公開抽籤決定。