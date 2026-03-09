我是廣告 請繼續往下閱讀

▲對於已經完賽的中華隊而言，最有利的劇本是一場「打擊大戰」。中華隊若要以分組第2奇蹟晉級，必須滿足以下條件：韓國得分達8分(含)以上，澳洲得分達3分(含)以上。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

WBC經典賽今（9）日迎來倒數第2天賽程，韓國、澳洲上演C組關鍵晉級戰，若韓國贏球，台灣、韓國與澳洲形成2勝2敗大混戰，屆時將比拚失分率。按照失分率計算公式「總失分／總守備出局數」來計算，中華隊目前賽程已經結束，與韓、澳對戰後失分率確定是0.129（54個出局數失7分），韓國對台灣10局、30個出局數失5分，失分率為0.166，澳洲則因為完封台灣，失分率仍是完美的0，想晉級暫時佔據優勢。澳洲： 0 失分÷27個出局數 = 0台灣： 7 失分÷54個出局數 = 0.129韓國： 5 失分÷30個出局數 = 0.166因此本場比賽，作為先攻方的韓國，想晉級除了得靠自家打線發威，從澳洲手中至少打下8分之外，投手端也得控制失分在2分以內，此條件得在澳洲「只要贏球就晉級」、絕對會全力搶勝的壓力下開打，因此韓國想晉級難度本就偏大，更遑論「控分」可能。最值得討論的比分，最後會定格在韓國7：2或7：3贏球這兩個關鍵結果上，7：2情況下，韓、澳、台3國實際失分都為7分，韓國會靠著總守備出局數多出3個（57局），因而淘汰出局數僅54個的台、澳晉級。至於7：3情況下，韓國優先淘汰，台、澳失分率則同樣是0.129，按照經典賽規定，接下依序比拚的是自責分率、打擊率，若2項數據也都相同，最終會由主辦方大聯盟公開抽籤決定。因而中華隊最希望的劇本，就是兩隊形成打擊大戰，