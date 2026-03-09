WBC經典賽今（9）日迎來倒數第2天賽程，韓國、澳洲上演C組關鍵晉級戰，若韓國贏球，台灣、韓國與澳洲形成2勝2敗大混戰，屆時將比拚失分率。韓國除了贏球之外，還得符合特定比分，才能確定晉級，因而Threads上有球迷發表韓國領先後「控分」、為了不讓中華隊晉級的陰謀論，但實際上，失分率僅計算自家投手失掉的分數，在澳洲肯定會全力搶勝情況下，也杜絕掉任何韓國「少得分、多失分」反而晉級的狀況。
中華隊失分率0.129 澳洲暫時有優勢
按照失分率計算公式「總失分／總守備出局數」來計算，中華隊目前賽程已經結束，與韓、澳對戰後失分率確定是0.129（54個出局數失7分），韓國對台灣10局、30個出局數失5分，失分率為0.166，澳洲則因為完封台灣，失分率仍是完美的0，想晉級暫時佔據優勢。
3/8：台、韓、澳3隊失分率計算：
澳洲： 0 失分÷27個出局數 = 0
台灣： 7 失分÷54個出局數 = 0.129
韓國： 5 失分÷30個出局數 = 0.166
澳洲全力搶勝情況下 韓國不存在「控分」可能
因此本場比賽，作為先攻方的韓國，想晉級除了得靠自家打線發威，從澳洲手中至少打下8分之外，投手端也得控制失分在2分以內，此條件得在澳洲「只要贏球就晉級」、絕對會全力搶勝的壓力下開打，因此韓國想晉級難度本就偏大，更遑論「控分」可能。
最值得討論的比分，最後會定格在韓國7：2或7：3贏球這兩個關鍵結果上，7：2情況下，韓、澳、台3國實際失分都為7分，韓國會靠著總守備出局數多出3個（57局），因而淘汰出局數僅54個的台、澳晉級。
韓國7：3贏球很尷尬 台、澳失分率相同、將比自責分率
至於7：3情況下，韓國優先淘汰，台、澳失分率則同樣是0.129，按照經典賽規定，接下依序比拚的是自責分率、打擊率，若2項數據也都相同，最終會由主辦方大聯盟公開抽籤決定。
因而中華隊最希望的劇本，就是兩隊形成打擊大戰，最終韓國以「攻下超過8分、失掉至少3分」情況下贏球，屆時晉級的就是中華隊。
我是廣告 請繼續往下閱讀
按照失分率計算公式「總失分／總守備出局數」來計算，中華隊目前賽程已經結束，與韓、澳對戰後失分率確定是0.129（54個出局數失7分），韓國對台灣10局、30個出局數失5分，失分率為0.166，澳洲則因為完封台灣，失分率仍是完美的0，想晉級暫時佔據優勢。
3/8：台、韓、澳3隊失分率計算：
澳洲： 0 失分÷27個出局數 = 0
台灣： 7 失分÷54個出局數 = 0.129
韓國： 5 失分÷30個出局數 = 0.166
澳洲全力搶勝情況下 韓國不存在「控分」可能
因此本場比賽，作為先攻方的韓國，想晉級除了得靠自家打線發威，從澳洲手中至少打下8分之外，投手端也得控制失分在2分以內，此條件得在澳洲「只要贏球就晉級」、絕對會全力搶勝的壓力下開打，因此韓國想晉級難度本就偏大，更遑論「控分」可能。
最值得討論的比分，最後會定格在韓國7：2或7：3贏球這兩個關鍵結果上，7：2情況下，韓、澳、台3國實際失分都為7分，韓國會靠著總守備出局數多出3個（57局），因而淘汰出局數僅54個的台、澳晉級。
韓國7：3贏球很尷尬 台、澳失分率相同、將比自責分率
至於7：3情況下，韓國優先淘汰，台、澳失分率則同樣是0.129，按照經典賽規定，接下依序比拚的是自責分率、打擊率，若2項數據也都相同，最終會由主辦方大聯盟公開抽籤決定。
因而中華隊最希望的劇本，就是兩隊形成打擊大戰，最終韓國以「攻下超過8分、失掉至少3分」情況下贏球，屆時晉級的就是中華隊。