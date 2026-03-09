2026年世界棒球經典賽（WBC），中華隊在分組預賽的賽事已經結束，成績為2勝2敗，需要看今（9）晚6點韓國和澳洲的對戰結果，才能知道台灣是否可以晉級經典賽8強，台灣如果要晉級8強，需要韓國贏澳洲，並且得到8分以上，但失分也要有3分以上，才能讓中華隊與全勝的日本隊一起晉級8強。想關注這場關鍵賽事，又沒有訂閱Hami Video、愛爾達體育，其實也可以透過主播、賽評的直播台的免費YouTube直播，了解賽況，雖然沒有比賽畫面，但還是能透過直播即時追賽況，《NOWNEWS》一次整理多台YouTube免費直播連結，讓大家擔任「一日韓國球迷」，為韓國加油，為台灣晉級8強集氣。
3/9經典賽韓澳大戰！韓國對澳洲免費看 直播轉播比賽時間一覽
2026經典賽台灣晉級劇本！韓國不僅要贏、還要大比分獲勝
目前經典賽C組預賽已經確定由日本隊4勝晉級，捷克隊淘汰，中華隊目前2勝2敗，若要晉級到8強賽前往美國邁阿密，需要韓國隊打贏澳洲隊，讓台灣、韓國、澳洲形成戰績都是2勝2敗的局面，再來計算3隊的失分率（總失分數／總守備出局數），並且要從澳洲隊手上取得至少8分，澳洲隊也需要從韓國隊拿到3分以上，中華隊才能晉級8強。韓國預計在韓澳戰派出孫周永擔任先發投手，澳洲則是威爾斯（Lachlan Wells）。
📌台灣晉級劇本
1、韓國贏澳洲
2、韓國至少得8分
3、澳洲至少得3分
📌韓國晉級劇本
1、韓國贏澳洲
2、澳洲最多得2分
3、韓國得分要比澳洲多至少6分
📌澳洲晉級劇本
1、只要贏韓國就晉級
2、如果澳洲輸球，只要不是輸在南韓晉級區間，或台灣晉級區間，澳洲仍晉級。
經典賽主播台直播連結
W B C 愛爾達熱血直播! 轉播台視角 南韓VS澳大利亞 3/9 C組預賽 ｜ 2026 WBC 棒球經典賽
【完整公開】LIVE 2026 WBC世界棒球經典賽 南韓VS澳洲（直播聊天室）主播：楊正磊、球評：潘忠韋
【WBC 世界棒球經典賽 Podcast】#韓國 vs #澳洲 2026.03.09 | LIVE｜
經典賽電視轉播平台免費看
📍愛爾達電視體育1台（MOD200台、轉播時刻表請點我）
📍緯來電視台（有線電視72台、轉播時刻表請點我）
📍東森新聞台（有線電視51台、轉播時刻表請點我）
📍台視（有線電視8台、轉播時刻表請點我）
經典賽網路轉播平台
📍Hami Video電視運動館（Hami Video官網請點我）
民眾可以如果只能線上觀看，可以選擇體育館最便宜的90天訂閱方案，只要399元，同個帳號支援3部裝置同時登入觀看，平均下來每人只要133元，趕快揪親朋好友一起訂閱為中華隊加油。
📍愛爾達ELTA.tv線上看（ELTA.tv官網請點我）
最便宜的有一季的三個月可以選擇，90天訂閱方案599元，平均一個月才199元，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽運動迷。
