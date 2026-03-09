我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今日獲勝的那一刻，旅日小將孫易磊跪地痛哭，「國防部長」張育成與隊長陳傑憲等許多球員也紛紛落淚。（圖／記者葉政勳攝）

儘管「台灣隊長」陳傑憲在昨（8）日抗韓大勝後，謙虛表示中華隊的成績或許沒辦法讓世界看到台灣，但事實證明，他的熱血與鬥志早已讓世界都看見這座小島的精神。大聯盟（MLB）官方社群與知名美媒《露天看台體育》（Bleacher Report）昨日紛紛轉發中華隊贏球時喜極而泣的畫面，MLB官方更特別為陳傑憲發布專屬的貼文，向帶傷上陣的英雄致敬。MLB官方在Threads上接連發布台韓大戰的關鍵開轟影片後，特別發出一組陳傑憲的專題圖文。文中記錄了他的感人時刻：「中華隊隊長陳傑憲在世界棒球經典賽的首戰中手指骨折。自那一刻之後的首場比賽，陳傑憲就在10局上以代跑身份登場，並跑回致勝分，幫助球隊擊敗南韓隊。」官方配上了三張陳傑憲在突破僵局制中，奮不顧身撲向三壘以及得分後激昂振奮的照片。美媒《露天看台體育》也在官方Threads上發布了中華隊賽後喜極而泣的樣子，並配文：「中華隊的球員在世界棒球經典賽擊敗南韓後，感動得流下眼淚。」許多網友在MLB貼文下方留言狂喊「留友看」力挺台灣隊長：「我們臺灣隊長登上MLB的脆啦！！」、「臺灣隊長告訴大家諺語：『打斷手骨顛倒勇』、「TEAM TAIWAN」、「台灣邊牧上了平常在看的MLB脆！」美媒《露天看台體育》的貼文下方則是有台灣球迷驚呼：「從來沒想過Bleacher Reports會在媒體上發布關於台灣的報導」。幾天前，中華隊才剛經歷首戰就不敵澳洲、還以0：13輸給日本的低潮，當時總教練曾豪駒與球員們都承受了巨大壓力。然而在對戰韓國的生死戰中，張育成、鄭宗哲與「費仔」費爾柴德接連開轟，最後由陳傑憲代跑跑回關鍵分。贏球那一刻，陳傑憲、張育成、古林睿煬及旅日小將孫易磊等球員相擁痛哭的畫面，迅速在社群平台擴散，相信這股「台灣精神」已實實在在地感動了全球棒球迷。陳傑憲昨日賽後曾感性表示，雖然成績未必能讓世界看到台灣，但台灣球迷的行動力與應援聲絕對可以。如今隨著大聯盟官方的認證，不論是球場上「台灣隊長」的拼勁，還是看台上震耳欲聾的吶喊，中華隊已在這屆經典賽寫下讓世界無法忽視的一頁。目前中華隊預賽戰績2勝2敗，晉級8強還是保有一線生機。不過在預賽中，台灣球員與球迷展現出的韌性，一定會永遠留在這一代台灣人心中。