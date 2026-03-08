我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）今（8）日上演台韓生死戰，中華隊在十局延長賽以5：4險勝韓國。除了打線發威，由6名投手組成的車輪戰更是贏球關鍵。其中，19歲小將林維恩臨危受命接替先發投手古林睿煬，中繼2.1局飆出3次三振，即便挨了韓國年輕強打金倒永一發兩分砲，他還是認為自己當時的球路已經執行到位。此外，他也帥氣表示自己贏球之後沒有哭：「希望我是笑著走出球場的。」今日中華隊先發投手古林睿煬主投4局僅失1分，林維恩於5局、0人出局壘上有人時接手，他坦言自己其實沒有熱身熱很久。不過能夠面對韓國陣中擁有李政厚、金慧成等大聯盟級球星的豪華打線，林維恩直言心情相當興奮，「很想知道他們在大聯盟打那麼好，我能不能壓制他們，看看自己離最高殿堂差多少。」雖然他在6局下挨了金倒永一記兩分砲導致比分被逆轉，但林維恩表現依舊穩健，主投2.1局使用34球，送出3次三振，成功達成守住戰局的任務。賽後他也評價金倒永的打擊風格與美國打者相似，都是「全力擊球」，「那顆球其實有執行到位，但我丟出去那一剎那就發現他腳已經踩開、設定到了，心裡想說：『完蛋了。』」年僅19歲的林維恩透露，其實早在去年12月就知道要扛下抗韓的任務，也承認剛上場時心中難免忐忑，「其實剛上去蠻怕的，因為很久沒有丟實戰，怕沒解決好會被球迷罵。」但隨著比賽進行，他逐漸找回節奏，即便挨轟下場，現場球迷的鼓勵讓他大為感動。「感覺像在台北比賽，滿爽的！」林維恩笑說，下場時很多球迷對他大喊「加油」、「你投得很好」，讓他心情平復不少。他也直言自己雖然有壓力，但沒有學長們那麼大，賽後也沒有掉眼淚，「今天贏球，我希望我是笑著走出球場的。」此役中華隊投手群將士用命，古林睿煬、林維恩、林凱威、孫易磊、張奕接力守成，最終由曾峻岳在十局下關門成功。強大的韓國打線全場竟被封鎖到僅出現4支安打，其中大聯盟好手李政厚4打數掛零，韓國隊得分全靠金倒永一人苦撐。中華隊打線則火力全開，張育成、鄭宗哲與費爾柴德（Stuart Fairchild）合力貢獻三發全壘打。延長賽十局上，隊長陳傑憲靠著精妙短打與江坤宇的突襲推進跑回致勝分，終場中華隊就以5：4氣走韓國，保住前往邁阿密的一線生機。