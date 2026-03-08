我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽「中華隊賽程」

3月8日（日）：中華隊V.S韓國（台灣時間上午11時）

▲中華隊今（8）日為小組賽最後一戰對上韓國，如果想要進入8強複賽，一定要贏韓國。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026世界棒球經典賽「大戰韓國先發投手、打線陣容」

中華隊小組賽最終場即將迎戰韓國，先發投手派出「台灣金孫」、近期狀態處於巔峰的「火球男」古林睿煬

▲中華隊小組賽最終場即將迎戰韓國，先發投手派出「台灣金孫」、近期狀態處於巔峰的「火球男」古林睿煬。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.04）

⚾ 中華隊出戰韓國先發打序（公布後不斷更新）

2026世界棒球經典賽3/8中華隊對韓國「轉播平台、免費直播資訊」

⚾️經典賽電視轉播平台免費看

⚾️經典賽網路轉播平台

⚾️經典賽戶外派對免費直播應援

▲2026世界棒球經典賽電視免費轉播、直播平台一覽。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026世界棒球經典賽「中華隊出賽30人完整名單」

▲中華隊昨（7）日擊敗捷克奪下經典賽首勝，賽後全員鞠躬致意。今將乘勝追擊迎戰韓國，全台球迷已準備好跨海集氣。（圖／記者葉政勳攝,2026.03.07）

2026世界棒球經典賽（WBC）賽程持續進行當中，中華隊目前已經出賽三場，在日前開胡打贏捷克後，目前戰績2敗1勝。今（8）日上午11時將出戰韓國，同時也是中華隊小組賽最後一場比賽，如果要晉級8強一定非贏韓國不可，大家一起來幫中華隊應援加油！《NOWNEWS》特別整理2026世界棒球經典賽線上看、直播相關訊息，包括Hami Video、愛爾達體育台直播資訊、電視台免費轉播、中華隊vs韓國先發陣容、中華隊完整球員名單以及中華隊賽程，內文也將不斷更新，提供民眾一文掌握最新資訊。中華隊接連對澳洲、日本、捷克出賽，最終在7日終於以14:0的成績扣倒捷克，也拿下小組賽首勝，今（8）日即將面對強敵韓國，如果想要晉級8強，那麼該場比賽一定要贏下，以下是中華隊賽程以及最新比賽結果：3月5日（四）：中華隊V.S澳洲（台灣時間上午11時）賽事結果：終場0:3中華隊輸球3月6日（五）：中華隊V.S日本（台灣時間晚上18時）賽事結果：終場0:13中華隊輸球3月7日（六）：中華隊V.S捷克（台灣時間上午11時）賽事結果：終場14:0中華隊贏球，扛下這場無可退路的重大責任，這是攸關接下來中華隊是否可以奇蹟晉級的「完美劇本」。今年2月下旬，古林睿煬在台北大巨蛋對戰日本火腿鬥士隊的交流賽中，展現絕對壓制力。他首局僅用少少的14球，就連續霸氣三振掉水谷瞬、萬波中正與雷耶斯等日職重砲。民眾可以如果只能線上觀看，，同個帳號支援3部裝置同時登入觀看，平均下來每人只要133元，趕快揪親朋好友一起訂閱為中華隊加油。，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽運動迷。：林凱威（0號、味全龍）、徐若熙（00號、福岡軟銀鷹）、古林睿煬（11號、北海道日本火腿鬥士）、林詩翔（12號、台鋼雄鷹）、張奕（19號、富邦悍將）、陳冠宇（20號、樂天桃猿）、張峻瑋（37號、福岡軟銀鷹）、林維恩（42號、運動家）、陳柏毓（44號、匹茲堡海盜）、林昱珉（45號、亞利桑那響尾蛇）、鄭浩均（47號、中信兄弟）、莊陳仲敖（48號、運動家）、胡智爲（58號、統一獅）、曾峻岳（60號、富邦悍將）、沙子宸（92號、運動家）、孫易磊（96號、北海道日本火腿鬥士）。吉力吉撈・鞏冠（4號、味全龍）、林家正（27號、自由球員）、蔣少宏（63號、味全龍）。鄭宗哲（1號、波士頓紅襪）、林子偉（15號、樂天桃猿）、張育成（18號、富邦悍將）、吳念庭（39號、台鋼雄鷹）、張政禹（25號、味全龍）、江坤宇（90號、中信兄弟）。Stuart Fairchild（17號、克里夫蘭守護者）、陳傑憲（24號、統一獅）、林安可（77號、統一獅）、宋晟睿（88號、中信兄弟）、陳晨威（98號、樂天桃猿）。