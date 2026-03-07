我是廣告 請繼續往下閱讀

▲投手林昱珉投入WBC經典賽。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.04）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽進行到最後一天，即將對上韓國，旅美好手林昱珉（玉米）年僅22歲，在2024年初時就和女友登記結婚，女兒也接著出生，身為年輕爸爸，林昱珉私下個性幽默，老婆曾在Threads分享夫妻互動，當年在麥當勞工作的她，遲遲不願離職，結果林昱珉說，「這麼愛賺錢，以後妳賺就好。」把她嚇到趕快辭了工作，林昱珉2022年加盟亞利桑納響尾蛇，年薪約3.7 萬美元（約台幣120萬元左右）。王牌投手林昱珉20歲就和女友登記結婚，並迎來女兒出生，他在2022年加盟美職亞利桑納響尾蛇，雖然小聯盟年薪不高，但簽約金高達52.5萬美元（約台幣1700萬元），林昱珉在2024年世界棒球12強賽冠軍賽擔任先發，出場4局無失分，是響尾蛇隊很看重的新秀。之前林昱珉的老婆在社群平台分享夫妻互動，她表示自己念高中後就在麥當勞半工半讀，即便後來有正職工作也會去麥當勞兼職，但林昱珉不希望她太累，一直勸她放掉兼職工作，甚至不惜放話：「妳這麼愛賺錢是不是，那以後妳賺就好，我也不用這麼努力了」，這才讓老婆嚇壞決定辭職，老婆也開玩笑地說：「畢竟我再怎麼努力都賺不到他的薪水哈哈哈」。日前中華隊輸給日本，林昱珉雖未在先發名單中，但老婆仍在IG限時動態分享中華隊的身影，「謝謝中華隊，我們的台灣英雄，你們辛苦了。」