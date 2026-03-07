（12:26更新，新增費仔滿貫砲圖輯）中華隊開轟了！2026世界經典棒球賽（WBC）今（7）日台捷大戰迎來全台沸騰的最高潮！中華隊台美混血外野手「費仔」史都華·費爾柴德（Stuart Fairchild）一棒轟出驚天大滿貫全壘打，不僅嗨翻東京巨蛋，更讓台灣球迷陷入瘋狂。隨著這發滿貫砲，Google 搜尋瞬間被「費仔是台灣人？」、「大聯盟年薪」等關鍵字霸榜。本文帶您一次解密這位身價千萬、促使全家人飛到東京應援的最強混血外援！
👉費仔 IG @stu_fairchild4/
⚾️ 抗捷滿貫砲英雄：費仔（Stuart Fairchild）小檔案
費仔全壘打：抗捷滿貫砲嗨翻大巨蛋！
面對不能輸的壓力，中華隊今日展現強大韌性！擔任指定打擊的費仔在關鍵時刻大棒一揮，轟出滿貫全壘打，一棒將比分大幅拉開。這發全壘打不僅兌現了他先前自認「打擊狀況提升」的霸氣宣言，更讓他徹底成為全台球迷心中的救世主。
費仔是大聯盟嗎？全美二輪秀與千萬身價曝光
這發滿貫砲讓許多球迷好奇他的實力層級。早在 2017 年 MLB 選秀會上，費仔便以第二輪第 38 順位被紅人隊選中，拿下高達 180 萬美元（約新台幣 5,911 萬元）的簽約金。目前他已累積 5 年大聯盟資歷，經歷過水手、巨人、勇士等多支球隊洗禮，練就極強的抗壓性，今年更受邀大聯盟春訓，是貨真價實的 MLB 等級戰力。
費仔是台灣人？媽媽台中人：因他打WBC飛東京應援
29歲的費仔出生於美國西雅圖，但他擁有純正的台灣血統。他的母親是道地台中人，12 歲時才隨家人移民美國。這次費仔選擇披上中華隊戰袍，就是想多了解母親的出生地。
而費仔的父母也因為「他來打WBC」，特地從西雅圖飛越重洋來到東京巨蛋應援！在場邊受訪時，費仔媽媽笑著透露，聽說兒子現在在台灣非常紅，但她「完全不懂為什麼」，展現出為人母的可愛與謙虛，並表示會持續在現場為台灣隊與兒子加油打氣。
費仔 IG 與私下秘辛：愛妻曝光、林家正神牽線
隨著人氣飆升，費仔的 IG 也被球迷搜爆！版面上除了棒球點滴，最吸睛的就是他與愛妻 Hanna 在希臘舉辦浪漫婚禮的甜蜜合照。
此外，費仔能快速融入中華隊，曾在響尾蛇隊共事的台灣「心靈捕手」林家正是最大功臣。據悉，抵台第一天，林家正就在機場打開地圖，指著費仔母親在台中的出生地細細解說。這份溫暖的戰友情誼，幫助這位台美大男孩迅速找到歸屬感，也造就了今日賽場上的滿貫奇蹟！
⚾️ 抗捷滿貫砲英雄：費仔（Stuart Fairchild）小檔案
|項目
|個人資訊
|出生／年齡
|1996 年 3 月 17 日（29 歲）／美國西雅圖
|身高／體重
|180 公分／93 公斤
|效力球隊
|美職克里夫蘭守護者隊（大聯盟資歷 5 年）
|簽約金身價
|180 萬美元（約新台幣 5,911 萬元）
|台灣血統
|母親為正港台中人
