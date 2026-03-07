我是廣告 請繼續往下閱讀

項目 個人資訊 出生／年齡 1996 年 3 月 17 日（29 歲）／美國西雅圖 身高／體重 180 公分／93 公斤 效力球隊 美職克里夫蘭守護者隊（大聯盟資歷 5 年） 簽約金身價 180 萬美元（約新台幣 5,911 萬元） 台灣血統 母親為正港台中人

費仔全壘打：抗捷滿貫砲嗨翻大巨蛋！

▲費仔擊球後確認是發滿貫全壘打，霸氣甩棒準備繞壘。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

▲費仔跑回本壘時，與興奮迎接的中華隊友們激動相擁。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

▲費仔與一路幫助他融入台灣的捕手林家正（右）開心振臂慶祝，畫面感動無數網友。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

▲英雄歸來！費仔（右）轟出滿貫砲後，與一路協助他融入台灣的「心靈捕手」林家正（左）熱血擊掌，中華隊全隊士氣沸騰到最高點。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

費仔是大聯盟嗎？全美二輪秀與千萬身價曝光

費仔是台灣人？媽媽台中人：因他打WBC飛東京應援

費仔 IG 與私下秘辛：愛妻曝光、林家正神牽線

▲費仔（右）能快速融入中華隊，昔日小聯盟隊友林家正（左）是最大推手！抵台時更貼心用地圖為他指點媽媽的故鄉台中。（圖／翻攝自費仔IG）

（12:26更新，新增費仔滿貫砲圖輯）中華隊開轟了！2026世界經典棒球賽（WBC）今（7）日台捷大戰迎來全台沸騰的最高潮！中華隊台美混血外野手「費仔」史都華·費爾柴德（Stuart Fairchild）一棒轟出驚天大滿貫全壘打，不僅嗨翻東京巨蛋，更讓台灣球迷陷入瘋狂。隨著這發滿貫砲，Google 搜尋瞬間被「費仔是台灣人？」、「大聯盟年薪」等關鍵字霸榜。本文帶您一次解密這位身價千萬、促使全家人飛到東京應援的最強混血外援！⚾️面對不能輸的壓力，中華隊今日展現強大韌性！擔任指定打擊的費仔在關鍵時刻大棒一揮，轟出，一棒將比分大幅拉開。這發全壘打不僅兌現了他先前自認「打擊狀況提升」的霸氣宣言，更讓他徹底成為全台球迷心中的救世主。這發滿貫砲讓許多球迷好奇他的實力層級。早在上，費仔便以選中，拿下高達）的。目前他已累積 5 年大聯盟資歷，經歷過等多支球隊洗禮，練就極強的抗壓性，今年更受邀大聯盟春訓，是貨真價實的 MLB 等級戰力。費仔出生於，但他擁有純正的台灣血統。他的，12 歲時才隨家人移民美國。這次費仔選擇披上中華隊戰袍，就是想多了解母親的出生地。而費仔的父母也因為「他來打WBC」，特地從西雅圖飛越重洋來到東京巨蛋應援！在場邊受訪時，費仔媽媽笑著透露，聽說兒子現在在台灣非常紅，但她「」，展現出為人母的可愛與謙虛，並表示會持續在現場為台灣隊與兒子加油打氣。隨著人氣飆升，費仔的 IG 也被球迷搜爆！版面上除了棒球點滴，最吸睛的就是他與愛妻 Hanna 在希臘舉辦浪漫婚禮的甜蜜合照。此外，費仔能快速融入中華隊，曾在響尾蛇隊共事的台灣「心靈捕手」是最大功臣。據悉，抵台第一天，林家正就在機場打開地圖，指著費仔母親在台中的出生地細細解說。這份溫暖的戰友情誼，幫助這位台美大男孩迅速找到歸屬感，也造就了今日賽場上的滿貫奇蹟！