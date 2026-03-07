2026經典賽台日大戰昨（6）晚於東京巨蛋落幕，中華隊雖陷入苦戰，但22歲旅美小將沙子宸一戰封神！他登板霸氣解決險些締造完全打擊的「二刀流」大谷翔平，超強心臟讓他瞬間成為全台熱搜人物。從身高、學歷、老爸背景到兩人相差 170 倍的薪水，全成了球迷熱議焦點。本文帶您一次解密這位中華隊最強黑馬！
霸氣退大谷！沙子宸吐心聲：對他已無憧憬
昨晚台日大戰，大谷翔平手感發燙，前兩局就轟出滿貫砲並完成猛打賞，距離「完全打擊」僅剩一步。然而第四局沙子宸登板中繼，僅用 2 球就讓大谷擊出一壘側飛球出局，隨後更接連解決近藤健介與鈴木誠也，飆出中華隊此役首次「三上三下」。這段熱血表現，連坐在貴賓席的超級盃巨星「壞痞兔」（Bad Bunny）都被鏡頭捕捉到為他拍手喝采。
談到如何鎖死這名世界級怪物，沙子宸賽後受訪霸氣表示：「我已經對大谷翔平沒有憧憬了，上場就是想先搶好球。」他透露策略是「好球帶從小開始攻擊」，透過直球與變化球搭配，讓大谷在打擊區感到不舒服。
此役沙子宸中繼 2 局被敲 4 安、失 3 分，總教練曾豪駒給予高度肯定：「你已經投得很好了，比上次更進步，繼續加油。」首度面對滿場台灣球迷，沙子宸也感性地說：「看到滿場台灣人真的很感動，不想看到大家難過，我們會打好每一場比賽。」
神仙打架的背後：相差「170倍」的天價薪水對比
沙子宸對決大谷翔平，不僅是實力的碰撞，更是「身價」的極端對比！沙子宸 2023 年以素人背景加盟美職奧克蘭運動家隊時，簽約金為 37.5 萬美元，外加 5 萬美元獎學金，合約總值約新台幣 1,300 萬元。而大谷翔平貴為道奇頭牌球星，實際身價高達 7,000 萬美元（約合新台幣 22.1 億）。若以大谷一年的薪水計算，竟是沙子宸整包合約的 170 倍！
除了沙子宸，昨晚被大谷敲出滿貫砲的中華隊先發投手鄭浩均，去年中職年薪約 420 萬台幣，與大谷年薪差距超過 526 倍。而台灣陣中的「薪一哥」徐若熙，去年與軟銀簽下 3 年 15 億日幣大約（年薪約 317 萬美元），雖已超越一票日本球員，但在 22 億的大谷面前仍有段差距。拿著新秀合約的沙子宸，卻在滿場高壓下解決了天價大魔王，絕對是昨晚最勵志的傳奇。
素人奇蹟：超狂「社區棒球」出身與老爸神助攻
相較於多數旅美選手出身棒球名門，身高 190 公分的沙子宸背景極度罕見。沙子宸學歷部分，他畢業於台北市和平高中國中部，高一進入彰化藝術高中體育班後才接受正規棒球訓練，大學就讀國立體育大學，短短 3 年就被大聯盟球探相中。
他能有今天，背後推手就是父親「沙爸」沙開橋。沙爸秉持「開心打球」理念創立了「TYSA運動家社區棒球隊」，為了給孩子訓練空間，甚至號召家長集資，親手在光復國小地下室鋪設人工草皮、改裝牛棚。沙爸「看淡輸贏、隨時歸零」的教育，成功孕育出沙子宸在投手丘上的大將之風。
感情現況：Threads瘋傳求婚成功？
隨著知名度暴漲，沙子宸的感情生活也備受關注。近期社群平台 Threads 上有網友發文爆料，指出旅美的「大沙」沙子宸與另一位棒球選手林安可在 2026 年 1 月上旬同一天求婚成功。雖然這項喜訊尚未經過沙子宸本人證實，但也足以讓大批「沙太太」們感到心碎與好奇了。
我是廣告 請繼續往下閱讀
昨晚台日大戰，大谷翔平手感發燙，前兩局就轟出滿貫砲並完成猛打賞，距離「完全打擊」僅剩一步。然而第四局沙子宸登板中繼，僅用 2 球就讓大谷擊出一壘側飛球出局，隨後更接連解決近藤健介與鈴木誠也，飆出中華隊此役首次「三上三下」。這段熱血表現，連坐在貴賓席的超級盃巨星「壞痞兔」（Bad Bunny）都被鏡頭捕捉到為他拍手喝采。
此役沙子宸中繼 2 局被敲 4 安、失 3 分，總教練曾豪駒給予高度肯定：「你已經投得很好了，比上次更進步，繼續加油。」首度面對滿場台灣球迷，沙子宸也感性地說：「看到滿場台灣人真的很感動，不想看到大家難過，我們會打好每一場比賽。」
沙子宸對決大谷翔平，不僅是實力的碰撞，更是「身價」的極端對比！沙子宸 2023 年以素人背景加盟美職奧克蘭運動家隊時，簽約金為 37.5 萬美元，外加 5 萬美元獎學金，合約總值約新台幣 1,300 萬元。而大谷翔平貴為道奇頭牌球星，實際身價高達 7,000 萬美元（約合新台幣 22.1 億）。若以大谷一年的薪水計算，竟是沙子宸整包合約的 170 倍！
除了沙子宸，昨晚被大谷敲出滿貫砲的中華隊先發投手鄭浩均，去年中職年薪約 420 萬台幣，與大谷年薪差距超過 526 倍。而台灣陣中的「薪一哥」徐若熙，去年與軟銀簽下 3 年 15 億日幣大約（年薪約 317 萬美元），雖已超越一票日本球員，但在 22 億的大谷面前仍有段差距。拿著新秀合約的沙子宸，卻在滿場高壓下解決了天價大魔王，絕對是昨晚最勵志的傳奇。
相較於多數旅美選手出身棒球名門，身高 190 公分的沙子宸背景極度罕見。沙子宸學歷部分，他畢業於台北市和平高中國中部，高一進入彰化藝術高中體育班後才接受正規棒球訓練，大學就讀國立體育大學，短短 3 年就被大聯盟球探相中。
他能有今天，背後推手就是父親「沙爸」沙開橋。沙爸秉持「開心打球」理念創立了「TYSA運動家社區棒球隊」，為了給孩子訓練空間，甚至號召家長集資，親手在光復國小地下室鋪設人工草皮、改裝牛棚。沙爸「看淡輸贏、隨時歸零」的教育，成功孕育出沙子宸在投手丘上的大將之風。
隨著知名度暴漲，沙子宸的感情生活也備受關注。近期社群平台 Threads 上有網友發文爆料，指出旅美的「大沙」沙子宸與另一位棒球選手林安可在 2026 年 1 月上旬同一天求婚成功。雖然這項喜訊尚未經過沙子宸本人證實，但也足以讓大批「沙太太」們感到心碎與好奇了。
更多「2026經典賽」相關新聞。