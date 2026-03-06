我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）台日大戰今（6）晚於東京巨蛋上演，中華隊雖以0：13陷入苦戰，但旅美小將沙子宸在第四局的驚艷表現成為全場最大亮點。他不僅用2球解決險些「完全打擊」的大谷翔平，更飆出中華隊此役首次三上三下。賽後沙子宸霸氣表示，當時站上投手丘對大谷翔平就已不再有憧憬，當下只想著「讓他不舒服」。大谷翔平今日手感燙到發火，前兩局就轟出滿貫砲並完成猛打賞，距離「完全打擊」僅剩一步。然而第四局沙子宸登板續投，僅用2球就讓大谷擊出一壘側飛球出局。談到如何解決這名世界級怪物，沙子宸賽後眼神堅定地說：「我已經對大谷翔平沒有憧憬了，上場就是想先搶好球。」他透露針對大谷的策略是「好球帶從小開始丟」，透過直球與變化球的搭配，讓大谷在打擊區感到不舒服，進而讓他進攻效率下降。沙子宸在解決大谷後信心大增，接連解決近藤健介與鈴木誠也，投出中華隊本場首個三上三下。這段熱血表現連坐在貴賓席的超級盃中場巨星「壞痞兔」（Bad Bunny）都被轉播鏡頭捕捉到為沙子宸拍手。沙子宸此役中繼2局被敲4安、失3分，雖然數據上仍有失分，但他認為整體感覺是好的，只是「球運不太好」。下場時，總教練曾豪駒也給予高度肯定，特別對他說：「你已經投得很好了，比上次更進步了，繼續加油。」首度在經典賽舞台面對滿場的台灣球迷，沙子宸感性表示：「從熱身開始，看到滿場台灣人真的很感動，會很想好好表現。」面對球隊輸球，他坦言內心比誰都沉重，「看到別人難過，我會更難過，包括隊友也是。但我們還是想打好每一場比賽。」