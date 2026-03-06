我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）東京預賽昨（6）日正式點燃戰火，備受期待的中華隊首戰遇到非贏不可的澳洲，竟全場熄火，終場以0：3慘遭完封。這場失利不僅讓晉級形勢陷入極大被動，冰冷的中華隊打線也讓不少台灣網友在Threads上說好想念「辣個男人」，而他就是中職最強右打林立。本場比賽前半段雙方陷入投手戰，直到5局上澳洲隊柏金斯（Robbie Perkins）敲出兩分砲打破僵局，7局上大聯盟狀元巴札納（Travis Bazzana）再補上一記陽春彈奠定勝基。中華隊雖在 9 局下一度攻佔一、三壘，可惜關鍵一擊遲遲未現，最終遺憾吞敗。儘管外界視此戰為爆冷，但日本媒體《東京體育》引述台灣球界人士觀點指出，敗戰其實「有跡可循」。消息來源透露，中華隊在開賽前的練習賽中擊球狀態就一直低迷，加上原本預計在宮崎進行的強化賽因雨取消，球員失去珍貴的實戰調整機會，導致內部早已擔憂會出現「火力不足而落敗」的最差劇本，沒想到今日一語成讖。冰冷的中華隊打線也讓不少台灣網友在Threads上說好想念「辣個男人」，而他就是林立。在李灝宇、隆恩（Johnathan Long）等右砲傷退後，中華隊偏左的打線極度恐左，面對澳洲寄出的左投群明顯施展不開。讓許多球迷都說：「林立真的低調強，沒在怕的那種。」、「林立攻擊範圍真的沒什麼死角。」、「想林立了」、「有林立就能保護張育成了」，也有人開玩笑說：「他就算拿釣魚線上去打，我都覺得他扛得出去。」球迷的想念並非沒有原因，林立過去在國際大賽堪稱中華隊最穩定的核心。2023年WBC，他擔綱第二棒指定打擊，前3戰合計敲出7支安打，打擊三圍高達 0.467 / 0.529 / 0.533；2024年12強賽，他更繳出3成13打擊率並外帶一發全壘打，也是中華隊能夠奪冠的最大功臣之一。身為樂天桃猿隊長的林立，2025年球季即便備受傷勢困擾，仍率領球隊奪下總冠軍，並在73場出賽中繳出3成44打擊率及3年來最多的7轟。然而，考量長久以來的傷勢與休息不足，林立在今年忍痛缺席經典賽，他當時表示：「不希望傷勢成為藉口，希望讓身體恢復正常，讓其他人參與。」對此，球迷展現極大的體諒，紛紛替他講話：「辛苦那麼久了，也該休息一下了。」、「林立真的需要好好養傷了」、「今年帶傷打了一整年，這次休息完全可以接受，只是很可惜。」屋漏偏逢連夜雨，中華隊隊長陳傑憲在昨日比賽中不幸被觸身球擊中左手退場，隨後確診是左手食指遠端骨裂，後續賽事幾乎完全報銷。中華隊今（6）日晚間將在東京巨蛋迎戰實力更強的日本隊。面對實力懸殊的「台日大戰」，中華隊打線能否找回那份侵略性與穩定感，將決定台灣能否在本次經典賽中起死回生。