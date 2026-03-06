2026世界棒球經典賽（WBC）今（6）日晚上6點，中華隊將迎來最受矚目的「中華 vs 日本」大戰。如果正在上班或是下班的通勤路上，其實也能透過YouTube主播、賽評的直播台聽球賽，沒有球賽畫面，只會有主播台鏡頭，透過講解來追球賽。《NOWNEWS》整理多個主播直播台YouTube連結，想要即時追台日大戰，點進去就能聽球賽。
2026世界棒球經典賽「中華隊賽程」
中華隊隸屬C組跟澳洲、捷克、日本、韓國進行小組賽搶2晉級，雖然昨天第一場賽事飲恨，輸給了澳洲隊，今天下午6點將再度全力以赴對上強敵日本隊，接下來還會對上捷克、韓國，一起繼續幫中華隊加油吧！
3月6日（五）：中華隊V.S日本（台灣時間晚上18時）
3月7日（六）：中華隊V.S捷克（台灣時間上午11時）
3月8日（日）：中華隊V.S韓國（台灣時間上午11時）
經典賽主播台直播連結
W B C 愛爾達熱血直播! 轉播台視角 日本VS中華 3/6 C組預賽 ｜ 2026 WBC 棒球經典賽 （連結直接點）
LIVE 2026 WBC世界棒球經典賽 日本VS中華（直播聊天室）主播：錢定遠、球評：潘忠韋（連結直接點）
【經典賽主播球評陪你看】轉播室現場~🥳🥳🥳 Feat.張立群、陳師正、陳子軒｜2026.3.6｜日本 vs 中（連結直接點）
經典賽電視轉播平台免費看
📍愛爾達電視體育1台（MOD200台、轉播時刻表請點我）
📍緯來電視台（有線電視72台、轉播時刻表請點我）
📍東森新聞台（有線電視51台、轉播時刻表請點我）
📍台視（有線電視8台、轉播時刻表請點我）
經典賽網路轉播平台
📍Hami Video電視運動館（Hami Video官網請點我）
民眾可以如果只能線上觀看，可以選擇體育館最便宜的90天訂閱方案，只要399元，同個帳號支援3部裝置同時登入觀看，平均下來每人只要133元，趕快揪親朋好友一起訂閱為中華隊加油。
📍愛爾達ELTA.tv線上看（ELTA.tv官網請點我）
最便宜的有一季的三個月可以選擇，90天訂閱方案599元，平均一個月才199元，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽運動迷。
