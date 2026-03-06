我是廣告 請繼續往下閱讀

陳傑憲最新傷情：150.6 公里強襲球重創

▲隔著螢幕都能感受到痛！隊長陳傑憲昨遭 150.6 公里強襲球擊中左手後，當下痛到單膝跪地、無法起身。經診斷為食指遠端骨裂，痛苦蜷縮的身影讓全台球迷看得相當揪心。（圖／記者葉政勳攝）

規章揭秘：為什麼現在不能立刻補人？

中華隊征戰坎坷：賽前已替換兩員大將

▲雖然陣中大將李灝宇在開打當天因傷無奈退賽，但中華隊休息室依然高掛著他的球衣。這不僅象徵全隊「帶著他的份一起拚」的兄弟情誼，更展現了中華隊面對傷兵潮的不屈鬥志。（圖／翻攝自轉播畫面）

今晚「台日大戰」全台集氣，但隊長陳傑憲能上場嗎？昨（5）日抗澳之戰，陳傑憲因遭觸身球重擊導致左手食指骨裂，目前正與時間賽跑等待檢查結果，今晚出賽成疑。更讓球迷憂心的是，若隊長無法出賽，中華隊能立刻換人遞補嗎？根據 2026 世界棒球經典賽規章，換人門檻極高，中華隊恐面臨預賽「少一人」的硬戰考驗。在昨日中華隊對戰澳洲之戰，陳傑憲於 6 局上遭一記 93.6 哩（約 150.6 公里）的直球直擊手部。醫院初步診斷為左手食指遠端骨裂。目前仍待進一步醫療評估，確認後續是否能忍痛上場，或必須休養。許多球迷詢問「能否從台灣緊急調人？」，根據 WBC 官方規章，替換名單有嚴格限制：若選手在開賽後受傷，必須等到「下一輪賽事」（如晉級 8 強）才可替換名單。意即若預賽期間受傷，最快要到 8 強複賽才能入替，且必須「野手換野手」。規章中唯一不需要等到下一輪的職位是捕手。只有在名單內捕手因傷少於兩人時，才可即刻遞補。本次中華隊征戰過程一波多折，且多發生在臨近開賽前：因在大聯盟熱身賽擦撞導致手肘拉傷，由宋晟睿補進。在開打當天確定退賽，由張政禹入替。由於陳傑憲的位置是外野手，不符合「捕手即刻換人」條款。這代表若陳傑憲因傷無法在預賽剩餘賽事上場，中華隊將無法增補球員，必須以現有成員應戰。回顧本次賽事，中華隊從賽前的龍恩、李灝宇退賽到如今隊長受傷，征戰之路可謂一波多折。