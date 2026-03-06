我是廣告 請繼續往下閱讀

▲澳洲昨戰展現強投豪打實力，以3：0擊退中華隊，創下隊史在國際賽史上首度完封台灣的紀錄。（圖／記者葉政勳攝）

中華隊昨日0：3意外不敵澳洲，WBC世界棒球經典賽預賽先吞1敗，今日晚間18點迎戰C組「大魔王」日本，若再輸將陷入0勝2敗絕對劣勢，想晉級只剩下最後一路，就是最後2戰打捷克、韓國得確保勝利，再寄望韓國9日晚接午打敗澳洲，如此形成台、澳、韓3隊2勝2敗同戰績情況，屆時3隊比拚「失分率」，最低者以分組第2晉級。本次經典賽20隊拆成4組，預賽採用單循環制、5取2晉級，首日打完中華隊先吞1敗暫居第4，先後獲勝的澳洲、韓國則分居前2名。中華隊今日將對決陣容星度在同組斷層式領先的日本，假設今晚又不幸輸球，等於確定晉級命運陷入被動局面，除最後2天面對捷克、韓國都得確保贏球，還得寄望韓國最終戰打贏澳洲，否則澳洲將直接與日本攜手晉級，台、韓又將再次止步預賽。若屆時出現中華隊贏韓國、韓國贏澳洲、澳洲則贏中華隊的3隊互咬混戰，按照本屆WBC規章，首先比拚的是失分率，關於失分率完整文章請參考以下連結，這邊僅提到公式計算方式，「失分率＝失分／防守出局數」。值得注意的是，失分率僅計算同戰績3隊彼此對戰結果，中華隊因首戰輸給澳洲，目前在三隊中屈居下風，韓國則會在8、9兩日先後與台、澳交手，屆時為晚接午賽事，韓國最重要的除了勝敗，還得盡量控制戰局，避免投手群大爆炸，而以中華隊立場來看，屆時交手韓國一戰，除了得贏，還要確保打進更多分數，同時投手端有效壓低失分，才有機會在比拚失分率時笑到最後。