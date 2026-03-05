我是廣告 請繼續往下閱讀

WBC經典賽C組預賽今（5）日開打，中華隊打擊手感持續低迷，整場只敲出3支零星安打，終場0：3被澳洲完封，根據統計，中華隊過去在一級國際賽與澳洲有10場交手紀錄，中華隊取得9勝1敗絕對優勢，本場結束後也宣告對澳洲「9成勝率」神話破滅，還寫下隊史近27年來，首度於國際賽被澳洲完封的難堪紀錄。本場開打前，中華隊過去與澳洲總對戰場數高達29場，戰績20勝8敗1和，勝率71.4%，至於一級國際賽則交手10場，包含2004年奧運、2008年八搶三、2013年經典賽與2019、2024年世界棒球12強賽等重要賽事，中華隊全數取得勝利，僅在過去改制前，作為奧運資格賽的亞錦賽輸過1場。等於在過去最重要的舞台上，中華隊對澳洲取得絕對領先的9勝1敗，可惜本屆經典賽出師不利，打擊從台日交流賽就低迷至今，本場面對澳洲針對性的3左投輪番壓境，完全找不到手感，全場僅3安打慘遭完封。除此之外，中華隊從1999年第14屆洲際盃3：11輸球後，近10次國際賽交手勝率也高達80%，且從未有全場1分未得狀況，本場0：3暴冷輸球，也寫下27年來隊史首度被澳洲完封的難堪紀錄。