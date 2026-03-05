我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「野球名人房」主持人、知名球評黃忠義在經典賽中華隊對澳洲直播派對當下，看到陳柏毓投出觸身球後，就馬上建議中華隊該喊暫停，化解投手緊張情緒。（圖／NOWnews資料照）

中華隊今（5）日WBC經典賽首戰面對澳洲0：3吞敗，五局下推派旅美小將陳柏毓登板，慘挨2分砲也成本戰氣勢分水嶺。在全壘打出現前，陳柏毓一上場第一球就失準投出觸身球，《NOWnews》節目「野球名人房」主持人、中華隊本場推出當家王牌徐若熙先發，主投4局無失分，完全壓制澳洲打線，但因為用球數限制緣故，第五局中華隊搶先換投，由效力匹茲堡海盜3A的陳柏毓上場，結果一上場面對溫格羅夫（Rixon Wingrove），一顆變化球直接砸到打者腳上，形成觸身球上壘。直播當下，球評黃忠義果斷表示，「這樣的狀況下，我們是不是要喊一下暫停了？先安撫投手心情。」黃忠義也補充道，「陳柏毓是旅美小將，畢竟對他來講，也是大賽初體驗，雖然他參與過很多國際賽，但畢竟這是最高層級的賽事。」陳柏毓隨後面對下一棒的澳職全壘打王（Robbie Perkins）柏金斯，於1好1壞下投出的91英里紅中速球被鎖定，被柏金斯一棒敲出反方向2分砲，澳洲瞬間取得2：0領先。「當時看到第一顆觸身球後，我就覺得要暫停，安撫投手情緒，畢竟他剛從牛棚上到投手丘上。」黃忠義感慨地說，「比賽就是有一些眉角，投出觸身球後喊暫停，下一棒打者就沒有這麼好抓到中華隊的配球策略了。」「看到投手一上來就投出觸身球後，下一棒打者一定就會鎖定直球攻擊。」黃忠義分析道，這時候推派陳柏毓，應該就是判斷他擁有足夠解決澳洲打者的實力，「真的有點可惜，棒球雖然沒辦法預測，但我們應該把潛在的危機盡量降低，當發現不對時，要怎麼樣把球員緊張的情緒控制下來，這是教練的一門學問。」