2026世界棒球經典賽（WBC）於今（5）日正式登場，中華隊首場將在今日台灣時間上午11時對上澳洲隊，但如果正在上班或是還沒訂閱Hami Video、愛爾達，其實也能透過YouTube「直播台」視角來聽球賽，沒有球賽畫面，用主播的聲音來聽球賽，上班也能同步低調追球賽。整理多個直播聊天室的YouTube連結一次收。
2026世界棒球經典賽「中華隊賽程」
中華隊隸屬C組跟澳洲、捷克、日本、韓國進行小組賽搶2晉級，第一場賽事在今天3月5日上午11時，在日本東京巨蛋迎戰澳洲，接下來一連四天比賽至3月8日。
3月5日（四）：中華隊V.S澳洲（台灣時間上午11時）
3月6日（五）：中華隊V.S日本（台灣時間晚上18時）
3月7日（六）：中華隊V.S捷克（台灣時間上午11時）
3月8日（日）：中華隊V.S韓國（台灣時間上午11時）
《NOWNEWS今日新聞》文字直播
如果沒辦法戴耳機或長時間盯著手機螢幕看，可以參考「文字即時轉播」方式，雖然無法像直接觀看畫面有衝擊力，但還是能第一手得知最新戰況，《NOWNEWS今日新聞》四場中華隊比賽，將透過文字直播方式，帶給讀者第一手消息。
經典賽中華隊vs澳洲文字直播請點此
直播台、轉播台聊天室「聽」球賽
📍【直播/野球名人房】#2026WBC 世界棒球經典賽 黃忠義(東哥) 棒球女孩Lolo 陪你看 「台澳大戰」！｜NOWNEWS（連結直接點）
📍W B C 愛爾達熱血直播! 轉播台視角 中華VS澳大利亞 3/5 C組預賽 ｜ 2026 WBC 棒球經典賽（連結直接點）
📍LIVE 2026 WBC世界棒球經典賽 中華VS澳洲（直播聊天室）主播：錢定遠、球評：潘忠韋（連結直接點）
📍【經典賽主播球評陪你看】轉播室現場~ Feat.張立群、陳師正、陳子軒｜2026.3.5｜中華 vs 澳洲（連結直接點）
經典賽電視轉播平台免費看
📍愛爾達電視體育1台（MOD200台、轉播時刻表請點我）
📍緯來電視台（有線電視72台、轉播時刻表請點我）
📍東森新聞台（有線電視51台、轉播時刻表請點我）
📍台視（有線電視8台、轉播時刻表請點我）
經典賽網路轉播平台
📍Hami Video電視運動館（Hami Video官網請點我）
民眾可以如果只能線上觀看，可以選擇體育館最便宜的90天訂閱方案，只要399元，同個帳號支援3部裝置同時登入觀看，平均下來每人只要133元，趕快揪親朋好友一起訂閱為中華隊加油。
📍愛爾達ELTA.tv線上看（ELTA.tv官網請點我）
最便宜的有一季的三個月可以選擇，90天訂閱方案599元，平均一個月才199元，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽運動迷。
