（更新時間11:00）2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）C組賽事今（5）日展開，上午11時中華隊首戰和澳洲碰頭，派出旅日的徐若熙掛帥先發，打線方面，李灝宇傷退後，由林子偉先發鎮守二壘，第4棒則由張育成擔綱，比賽開打後，《NOWNEWS》也將透過本文不斷更新即時賽況，一起替中華隊加油！
🟡中華澳洲即時賽況（比賽開打後更新）
📍一局上
第一棒 費爾柴德：
第二棒 林安可 ：
第三棒 陳傑憲：
🟡中華先發陣容
第一棒 費爾柴德（中外野）
第二棒 林安可 （指定打擊）
第三棒 陳傑憲（右外野）
第四棒 張育成（三壘手）
第五棒 吳念庭（一壘手）
第六棒 江坤宇（游擊手）
第七棒 林子偉（二壘手）
第八棒 蔣少宏（捕手）
第九棒 陳晨威（左外野）
先發投手 徐若熙
🟡澳洲先發陣容
第一棒 Bazzana（二壘手）
第二棒 Mead （三壘手）
第三棒 Whitefield（中外野）
第四棒 Hall（指定打擊）
第五棒 Dale（游擊手）
第六棒 Wingrove（一壘手）
第七棒 Perkins（捕手）
第八棒 Burke（左外野）
第九棒 Kennelly（右外野）
先發投手 Wells
🟡中華澳洲先發投手
◾中華隊：徐若熙
徐若熙現年25歲，2023年他以宰制級表現榮膺台灣大賽MVP，2024年賽季更擺脫傷病陰霾，投出2.47低防禦率並狂飆113次三振，成為中職最具統治力的投手。上賽季尾聲，徐若熙宣布挑戰海外，最終以3年總值1500萬美元（約新台幣4.8億元）的驚人合約加盟日職福岡軟銀鷹。
2023年亞錦賽開幕戰暨大巨蛋歷史性首戰，徐若熙面對韓國先發7局只被敲2安，狂飆10K無失分拿下勝投；隨後冠軍戰對日本先發5局被敲4安飆8K，僅失1分非責失分。
去年2月經典賽資格賽最終戰對西班牙，他中繼主投3.1局被敲3安包含1轟飆出5K，僅失1分拿下中繼成功。徐若熙動輒逼近155公里的火球搭配極品變速球與指叉球，能靠三振解決危機，絕對是教練團最安心的選擇。
◾澳洲隊：威爾斯
澳洲隊先發投手威爾斯現年29歲，2021曾效力於巴爾的摩金鶯隊，是名控球型左投，職業生涯從未以球速見長，其大聯盟時期的140公里均速雖然在美職體系吃力，但在國際賽與澳職舞台，卻是打者眼中最難纏的「控球職人」。
威爾斯的職涯曾因2022年手肘尺側副韌帶（UCL）拉傷而一度中斷，並離開美職體系休養將近兩年。然而，他在2024-25年澳洲職棒（ABL）賽季加盟雪梨藍襪隊（Sydney Blue Sox）後寫下「強勢回歸」的劇本。
在最近一個ABL賽季中，威爾斯繳出令人驚嘆的成績，10場先發中取得6勝1敗。防禦率（ERA）僅1.55。他的投球風格是節奏明快、極少保送，平均每場比賽能穩定控制用球數。
⚾️2026WBC世界棒球經典賽直播、轉播資訊
📌網路直播：ELTA.tv、中華電信MOD、Hami Video
📌電視轉播：愛爾達電視、緯來電視網、東森電視、台視主頻
🟡2026WBC世界棒球經典賽中華隊、澳洲隊30人名單
📌中華隊
⚾投手（16人）：林凱威（0號、味全龍）、徐若熙（00號、福岡軟銀鷹）、古林睿煬（11號、北海道日本火腿鬥士）、林詩翔（12號、台鋼雄鷹）、張奕（19號、富邦悍將）、陳冠宇（20號、樂天桃猿）、張峻瑋（37號、福岡軟銀鷹）、林維恩（42號、運動家）、陳柏毓（44號、匹茲堡海盜）、林昱珉（45號、亞利桑那響尾蛇）、鄭浩均（47號、中信兄弟）、莊陳仲敖（48號、運動家）、胡智爲（58號、統一獅）、曾峻岳（60號、富邦悍將）、沙子宸（92號、運動家）、孫易磊（96號、北海道日本火腿鬥士）
⚾捕手（3人）：吉力吉撈・鞏冠（4號、味全龍）、林家正（27號、美國獨立聯盟高點搖椅隊）、蔣少宏（63號、味全龍）
⚾內野手（6人）：鄭宗哲（1號、波士頓紅襪）、林子偉（15號、樂天桃猿）、張育成（18號、富邦悍將）、吳念庭（39號、台鋼雄鷹）、江坤宇（90號、中信兄弟）、張政禹（味全龍）
⚾外野手（5人）：Stuart Fairchild（17號、克里夫蘭守護者）、陳傑憲（24號、統一獅）、林安可（77號、統一獅）、宋晟睿（88號、中信兄弟）、陳晨威（98號、樂天桃猿）
📌澳洲隊
⚾投手（15人）：Kieren Hall、Ky Hampton、Josh Hendrickson、Sam Holland、Jon Kennedy、Connor MacDonald、Cooper Morgan、Mitch Neunborn、Jack O'Loughlin、Warwick Saupold、Blake Townsend、Todd Van Steensel、Alex Wells、Lachlan Wells、Coen Wynne
⚾捕手（3人）：Mitchell Edwards、Alex Hall、Robbie Perkins
⚾內野手（7人）：Travis Bazzana、George Callil、Jarryd Dale、Robbie Glendinning、Curtis Mead、Logan Wade、Rixon Wingrove
⚾ 外野手（5人）：Ulrich Bojarski、Chris Burke、Max Durrington、Tim Kennelly、Aaron Whitefield
🟡2026WBC世界棒球經典賽「中華隊賽程」
⚾️3/5 11:00 中華 vs 澳洲
⚾️3/6 18:00 日本 vs 中華
⚾️3/7 11:00 中華 vs 捷克
⚾️3/8 11:00 中華 vs 韓國
🟡2026年世界棒球經典賽更多報導
📌中華隊首戰澳洲打線出爐！費仔、林安可組雙箭頭 林子偉先發二壘
📌中華隊首戰為何排江坤宇第6棒？最大化中線守備 曾總打出合理牌
📌李灝宇退出經典賽！老虎球團強制退賽 張政禹急赴東京遞補
