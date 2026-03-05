我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊抗澳先發打線陣容。（圖／Gemini AI製圖／記者黃建霖監製）

▲黃忠義就曾點名蔣少宏與江坤宇，是可能被排進先發的2位奇兵。（圖／記者葉政勳攝）

▲ 費爾柴德與旅日重砲林安可組成破壞力十足的「雙箭頭」。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.04）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽C組預賽今（5）日正式點燃戰火，中華隊首戰強敵澳洲，力拚開門紅。賽前總教練曾豪駒正式公布先發打線，面對旅美大物李灝宇因傷遭母球團強制退賽的突發狀況，教練團迅速變陣，排出一套「極大化中線守備」的先發陣容。由「費仔」費爾柴德坐鎮中外野，中信兄弟江坤宇和樂天桃猿林子偉坐鎮游擊和二壘，「龍之子」徐若熙掛帥先發，並搭配其母隊味全龍的御用捕手蔣少宏，全力封鎖澳洲重砲打線。「東哥」黃忠義接受《NOWNEWS》訪問時也談到，在對上澳洲隊多名左投的陣容，教練團可能會選擇江坤宇以及蔣少宏出戰。第1棒：費爾柴德（中外野）第2棒：林安可（指定打擊）第3棒：陳傑憲（右外野）第4棒：張育成（三壘）第5棒：吳念庭（一壘）第6棒：江坤宇（游擊）第7棒：林子偉（二壘）第8棒：蔣少宏（捕手）第9棒：陳晨威（左外野）先發投手：徐若熙綜觀本場先發打序，中華隊教練團的策略非常明確，曾豪駒總教練打出「合理牌」，在國際賽高張力的短期賽事中，以「守備穩定度」為優先考量，排出了目前陣容中能極大化內外野中線守備的最佳解答。這次最讓人放心的就是大聯盟級外野中樞坐鎮，擁有MLB資歷的混血大將「費仔」費爾柴德擔綱開路先鋒並鎮守中外野，不僅借重他的上壘能力，更看中他寬廣的守備範圍與精準的判斷力，為外野防線注入一劑強心針。另外還有中華職棒頂級二遊防線守備內野，在李灝宇遺憾退賽後，擁有豐富大聯盟經驗的林子偉臨危受命先發鎮守二壘，與中職頂尖游擊手「小可愛」江坤宇組成黃金二遊。江坤宇不僅守備安定感十足，本場更被賦予第6棒的重任，顯示教練團對其擊球確實度與串聯攻勢能力的信任。▲WBC經典賽中華隊首場熱身賽，內野手張育成、林子偉、江坤宇、吉力吉撈·鞏冠在內野開會。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.03）事實上，之前在接受《NOWNEWS》訪問、談到打線調度時，黃忠義就曾點名蔣少宏與江坤宇，是可能被排進先發的2位奇兵，「少宏有80%以上可能會進先發，阻殺、打擊方面調整近況都不錯，當然更重要的，他跟徐若熙的搭配、默契度方面都很好。」由於澳洲本屆15位投手中，就選進多達7位左投手，考驗中華隊右打發揮，「江坤宇守備守備能讓人安心，在澳洲一堆左投情況下，右打優勢也存在，可能會先發守游擊，鄭宗哲先放在板凳上。」在捕手位置的安排上，教練團同樣將守備與安定感擺在首位。推派蔣少宏先發蹲捕，最核心的考量正是因為他是先發投手徐若熙在味全龍隊的「御用捕手」。兩人長期在中職賽場上搭配，對於徐若熙的球路軌跡、當天狀況的掌握度以及引導配球的默契，無人能出其右。在面對澳洲隊力量型打者時，這對默契絕佳的投捕搭檔將是中華隊防患未然的關鍵武器。攻擊方面，費爾柴德與旅日重砲林安可組成破壞力十足的「雙箭頭」。中心打線則由狀況火熱的隊長陳傑憲、扛下第4棒重任的「國防部長」張育成，以及得點圈打擊見長的吳念庭組成。這套打線兼具速度、守備與長打爆發力，期盼能在首戰一舉攻破澳洲防線。