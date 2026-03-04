2026年世界棒球經典賽（WBC）開幕在即，中華隊卻在對戰澳洲的前夕傳出令人揪心的消息。旅美重砲「台灣怪力男」李灝宇在昨（3）日熱身賽後傳出身體不適，今日官方練習日僅著便服並未參與操練，據了解已經前往醫院檢查，中職會長蔡其昌指出，雖然無大礙，不過老虎球團還是比較謹慎，需要看到詳細報告證明真的沒事。這項變數不僅牽動打線的安排，更直接衝擊教練團苦心打造的「U18冠軍黃金二遊連線」。
戰力衝擊一、黃金二遊「隨插即用」優勢瓦解
李灝宇與鄭宗哲這對2019年U18世界盃奪冠的「黃金二遊」，是中華隊本屆最引以為傲的中心防線。這對組合不僅擁有共通的「美式棒球語言」，在雙殺守備與位移判斷上更是具備「閉著眼都能找到彼此」的化學效應。在日前的熱身賽上，李灝宇雖然發生失誤，不過攜手鄭宗哲、張育成完成的超流暢雙殺也讓許多台灣球迷直呼過癮。
原本教練團設定李灝宇鎮守二壘，正是看中他能與鄭宗哲無縫接軌，讓內野防禦率極大化。若李灝宇傷退，教練團雖緊急徵召張政禹作為備案，但還需磨合的二遊默契，在容錯率極低的經典賽戰場上，無疑是一大隱憂。
戰力衝擊二、痛失「EV50」破百英里的暴力美學
李灝宇對中華隊最重要的價值，非他那超越亞洲身材極限的擊球初速莫屬。根據2025年在底特律老虎隊3A的數據顯示，他的擊球上限極高，最高擊球初速來到驚人的112.2MPH，強勁擊球率（EV50）也高達101.2MPH。這代表他具備一棒擊沉對手、甚至改變比賽走向的能力。
在短期國際賽中，面對大聯盟等級的高速球，李灝宇是陣中少數能正面硬剛、甚至將球直接扛出牆外的強力打者。若曾總在正賽中也將他設定為第2棒或中心打者，李灝宇能有效串聯旅外好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）與後段棒次，提供強大的長打火網。一旦他缺席，中華隊中心打線的威脅感將大幅下修。
戰力衝擊三、戰略彈性與功能性喪失
李灝宇在2025年展現了極高的守備工具人價值，除了過往大家熟悉的二壘，他在3A也分擔了60場的三壘守備，是目前10大三壘新秀中防守評價最穩定的球員。這種多功性讓總教練曾豪駒在調度上充滿彈性。若李灝宇缺陣，內野防區的容錯空間將大幅縮小，一旦發生傷病或需要戰術替換時，教練團手中的牌將變得極為侷促。
李灝宇驚傳身體不適 張政禹飛東京「預備救援」
過往李灝宇曾有手部骨折、腰椎發炎等病史，但他2025年在小聯盟健康出賽126場，原本被認為已度過「易碎期」。如今在經典賽正式開打前夕傳出不適，對他個人在大聯盟春訓的競爭，以及中華隊在東京巨蛋的晉級之路，都投下了巨大的不確定性。
目前中華隊尚未正式更動30人名單，曾參與集訓的張政禹將在今晚飛抵東京待命。全台灣球迷都在屏息以待醫院的檢查結果，期盼這位「怪力男」能夠與這支潛力滿滿的中華隊走到最後。
