2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在明（5）日正式點燃戰火，將迎戰強敵澳洲隊，不過今（4）日的官方練習日，旅美「怪力男」李灝宇並未參與打擊、守備訓練，據了解，李灝宇昨（3）日練習賽後身體略有不適，目前暫停訓練，30人名單外的張政禹則是接到通知，緊急飛往東京，但只是作為備案，並非正式遞補。李灝宇昨日擔任中華隊先發第2棒、守二壘，首打席敲出游擊滾地球，形成雙殺打，第2席敲出右外野安打，第3打席三壘界外飛球出局，第4打席則是右外野飛球出局。留下4打數1安打的成績，守備方面則是出現1次守備失誤。中華隊今日在東京巨蛋進行官方練習日，李灝宇雖然穿著練習衣，但並未更換釘鞋，也沒有進行守備、打擊練習，而是站在打網後方，與總教練曾豪駒交談。經記者昨日在宮崎熱身賽觀察，李灝宇在最後一打席，身體似乎出現不適，今日未參與練球，或許與身體狀況有關聯。據了解，李灝宇目前前往醫院檢查中，中華隊尚未有人員異動，30人名單外的張政禹則是緊急收到通知，今日下午從台灣前往東京，但只是作為預備，並非正式遞補進入名單。