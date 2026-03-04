我是廣告 請繼續往下閱讀

44歲女星許維恩嫁給王家梁後育有1女，日前她確診乳癌，首度公開談及這段身心歷程，罹病期間，因不捨家人擔憂她的病情，選擇低調處理，除了老公與姊姊外，連父母都在手術完成身體恢復後才知道實情。她選擇雙邊切除再重建，一次解決風險。許維恩說自己雖然沒有家族病史，但檢查過程中發現腫瘤變化速度極快，即便只有單邊確診，但因為考量未來健康因素，許維恩選擇進行雙邊切除與重建。回憶確診當下，她沒有崩潰而是異常冷靜，因為腦海裡第一個浮現的是年幼的女兒。她提到，「我所有的擔心，都是關於她，正因為是母親，反而沒有時間軟弱，只有把身體照顧好，才能好好陪伴女兒長大。」切除與重建手術長達10多個小時，老公王家梁全程在外守候，許維恩說，「其實等待的人更煎熬。」她知道老公的擔心，因此反過來安撫對方，要他冷靜。重建後第一次見到成果時，王家梁忍不住脫口而出：「哇，好大喔！」但隨即更關心的是她會不會不舒服、恢復得好不好。她說，這場意外反而讓彼此更珍惜當下，也更懂得把健康放在第一位。在乳房重建的選擇上，許維恩最在意的不是尺寸，而是自然與安心，她形容這不是失去，而是一種重生，這份安心讓她重新找回對身體的掌控感。經歷乳癌與重建，許維恩坦言更懂得把健康放第一，她強調，女性值得為自己做最好的選擇，應定期檢查不要忽視身體訊號。