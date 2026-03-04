中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今（4）日冷空氣導致氣溫下滑，有機會挑戰大陸冷氣團等級，中部以北清晨低溫14至16度明天受華南雲雨區影響，全台有局部短暫雨。周四（3月5日）雨勢趨緩、短暫回溫，周五（3月6日）再迎東北季風，北東轉雨降溫，周末（3月7日至3月8日）天氣轉乾。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天天氣：全台有雨　下半天趨緩

3月4日今天的天氣，氣象署指出，受華南雲雨區影響，各地都可能有短暫降雨，上半天降雨較明顯，下半天趨緩，不過仍有零星降雨出現，尤其中南部地區整日降雨機率高，外出請記得攜帶雨具。

氣溫方面，東北季風影響，清晨中部以北及宜蘭低溫14至16度，其他地區為17至19度，預估冷空氣強度接近大陸冷氣團，感受濕冷，白天高溫在中部以北及宜花為19至21度，南部及台東為23、24度，感受仍偏涼，外出請多加件外套注意保暖。

▲東北季風增強、華南雲系水氣影響，周三全台都有降雨機率，西半部慎防較大雨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲東北季風增強、華南雲系水氣影響，周三全台都有降雨機率，西半部慎防較大雨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
今天空氣品質

良好：竹苗、宜蘭、花東、澎湖
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門

環境部提及，東北季風或大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，中南部位於下風處，稍易累積污染物。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

明天天氣：氣溫回升　北台灣仍有雨

3月5日明天的天氣，氣象署說明，東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升；華南雲雨區影響，水氣仍多，桃園以北、東半部、恆春半島及新竹以南山區有局部短暫雨，其他地區有零星短暫雨。

▲東北季風增強導致氣溫下滑，周三北台灣早晚低溫剩下14至15度，接近大陸冷氣團等級。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲東北季風增強導致氣溫下滑，周三北台灣早晚低溫剩下14至15度，接近大陸冷氣團等級。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
一周天氣：冷暖變化快　周末轉乾冷

氣象署提及，周五馬上會有新一波東北季風影響，降雨集中在北部、東半部、中南部山區，其它地區多雲為主，周末兩天受到乾冷空氣影響，雨區明顯縮小，剩下基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有零星降雨機會。

總結未來一周天氣，周三全台依舊有降雨機率，早晚可能受冷氣團影響，氣溫寒冷，周四短暫回溫，周五東北季風南下替北部、東半部帶來新一波雨勢和降溫，周末兩天則是環境轉乾，下雨範圍減少，不過早晚依舊偏冷。

資料來源：中央氣象署

相關新聞

今晚明晨全台最冷！低溫14度恐達冷氣團等級　雨下到周末才趨緩

雨下到何時才停？氣象署：今晚直逼冷氣團　北台灣急凍下探14度

月全食今晚登場！2026血月「觀賞時間、天氣、直播、禁忌」一次看

天氣／元宵節雨掃全台！入夜14度挑戰大陸冷氣團　下波冷空氣更強