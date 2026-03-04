中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今（4）日冷空氣導致氣溫下滑，有機會挑戰大陸冷氣團等級，中部以北清晨低溫14至16度；明天受華南雲雨區影響，全台有局部短暫雨。周四（3月5日）雨勢趨緩、短暫回溫，周五（3月6日）再迎東北季風，北東轉雨降溫，周末（3月7日至3月8日）天氣轉乾。
今天天氣：全台有雨 下半天趨緩
3月4日今天的天氣，氣象署指出，受華南雲雨區影響，各地都可能有短暫降雨，上半天降雨較明顯，下半天趨緩，不過仍有零星降雨出現，尤其中南部地區整日降雨機率高，外出請記得攜帶雨具。
氣溫方面，東北季風影響，清晨中部以北及宜蘭低溫14至16度，其他地區為17至19度，預估冷空氣強度接近大陸冷氣團，感受濕冷，白天高溫在中部以北及宜花為19至21度，南部及台東為23、24度，感受仍偏涼，外出請多加件外套注意保暖。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東、澎湖
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門
環境部提及，東北季風或大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，中南部位於下風處，稍易累積污染物。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。
明天天氣：氣溫回升 北台灣仍有雨
3月5日明天的天氣，氣象署說明，東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升；華南雲雨區影響，水氣仍多，桃園以北、東半部、恆春半島及新竹以南山區有局部短暫雨，其他地區有零星短暫雨。
一周天氣：冷暖變化快 周末轉乾冷
氣象署提及，周五馬上會有新一波東北季風影響，降雨集中在北部、東半部、中南部山區，其它地區多雲為主，周末兩天受到乾冷空氣影響，雨區明顯縮小，剩下基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有零星降雨機會。
總結未來一周天氣，周三全台依舊有降雨機率，早晚可能受冷氣團影響，氣溫寒冷，周四短暫回溫，周五東北季風南下替北部、東半部帶來新一波雨勢和降溫，周末兩天則是環境轉乾，下雨範圍減少，不過早晚依舊偏冷。
資料來源：中央氣象署
