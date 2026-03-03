我是廣告 請繼續往下閱讀

王定宇花邊頻傳 最新回應：去年已離婚，絕無婚外情

民進黨立委王定宇再爆花邊新聞。《鏡周刊》今（3）日報導，王定宇時常往返台北、台南2地豪宅，和豪宅主人、自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱同進同出。而該豪宅都是愛爾麗總裁常如山出資購買，踢爆王定宇疑似婚外情、搶人小三，恐再重創政治形象。對此，粉專政客爽開酸，「王委員的抗壓性與進化速度，早已超越了凡人的想像」。《鏡周刊》今報導，王定宇頻繁進出劉怡萱位於台北吳興街、台南裕孝路豪宅，除時常過夜，還被屋內監視器拍下笑容滿面，質疑2人關係匪淺。同時，王定宇也時常隔日白天西裝筆挺出門開車上班，曾經人明明還身處台北豪宅，卻在臉書上發文「早安，要開始工作了」，並附上田野鄉間的稻田照，讓人相當問號。《鏡周刊》指出，2人關係之所以爆出，源於去年十月，常如山到自己出資買給劉怡萱的台南豪宅找人，卻發現王定宇車子停在門外未熄火，而劉怡萱人在車旁，見到常如山就想離開，2人隨後爭執。常如山進門後，看到沙發上放有王定宇的競選背心，才得以將事情拼湊起來，劉怡萱劈腿王定宇的消息也在地方上傳開。對此，政客爽在臉書以「從8,000元租屋到豪宅守門員—王定宇的『選民服務進化論』」為題發文狠酸，「我們真的都誤會王定宇委員了！多年來，我們以為他只是個會為了省錢，在台北花 8,000 元跟人『分租房間』的勤儉立委，沒想到，王委員的抗壓性與進化速度，早已超越了凡人的想像。」政客爽嘲諷，王定宇不僅在政治上守護台灣，在私領域更展現了「視財主如浮雲、視豪宅如己家」的博大胸懷，這次完美示範了什麼叫作「資源整合」，常如山辛苦打拼、斥資重金買下的台南透天與信義區豪宅，原本只是個人的私人領域，但在王委員眼裡，這叫「閒置空間再利用」。政客爽直呼，王定宇不領公家宿舍，而是選擇深入民間，親自測試愛爾麗集團的門禁遙控器是否靈敏，這種「入府、入戶、入心」的選民服務，從南到北，無縫接軌，這種把「別人的愛巢」當成「選民服務處」的精神，難道不值得我們起立鼓掌嗎？政客爽酸，王定宇堅持戴緊口罩、車進車出、電梯直達，「這不是為了躲避狗仔，這是一種身為公眾人物的自律！他深怕自己那張正氣凜然的臉，會讓豪宅社區的房價因為『立委光臨』而波動太快，這種『做好事不留名，只留門禁卡』的高尚操守，簡直是政壇的一股清流。」政客爽譏諷，「最感人的莫過於那件遺留在沙發上的『競選背心』，當常總裁怒氣沖沖地推開房門，他看到的不是一個偷情者，而是一份『承諾』。王委員雖然人可能在衣櫃裡或窗簾後忙著撰寫提案，但他把象徵『服務鄉親』的背心留在了沙發上。」政客爽狠酸，「這代表了，即便在最私密的空間，王定宇的心依然與選民同在，這種『衣在人在』的政治哲學，充分體現了什麼叫作『搶了你的女人，還想服務你的靈魂』。」針對《鏡周刊》今爆出他疑似搶人小三，王定宇回應指出，他絕對沒有婚外情，他在去年初就開始與太太協議離婚，並在去年8月完成離婚手續，更秀出身分證反面顯示配偶欄為空白，只是為保護家人，離婚的事情並未公開。王定宇並向《鏡周刊》強調，此事是常如山為掩蓋「性騷女員工未遂，甚至跟監、騷擾」一事，女方已不堪其擾、身心受創，並由律師及女警輪流陪伴。