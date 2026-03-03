我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳宗憲（如圖）曾被拍到與劉怡萱同車，還一起打過高爾夫球。（圖／記者吳翊緁攝）

23歲捲師生戀 與網球名將劉中興傳不倫

多次與已婚男士傳緋聞 形象兩極

民進黨籍立委王定宇今（3）日遭爆與名媛劉怡萱關係密切，引發外界熱議，43歲的劉怡萱也因此再度成為鎂光燈焦點，她畢業於文化大學體育系，過去曾獲選為系上傑出系友，外型亮眼、身材高挑，也曾有一段婚姻紀錄，隨著緋聞浮上檯面，她過往與多位名人之間的互動與爭議再度被翻出，不僅曾與綜藝天王吳宗憲同車、當他的「桿妹」，甚至在23歲時就捲入不倫戀，與網球名將劉中興互動親密。時間回溯至2006年，當時年僅23歲的劉怡萱才從文化大學畢業，便被拍到與已婚的「網球名將」劉中興互動親密，相關畫面曝光後震撼體壇與校園圈，當年男方否認不倫關係，但事件仍在媒體間掀起討論，事隔多年劉怡萱在接受媒體詢問時曾表示雙方早已沒有聯絡，對舊聞不再多談。2021年，劉怡萱又被媒體拍到與綜藝主持人吳宗憲同遊高爾夫球場，隨後一同前往餐廳用餐，最後搭乘豪車返家。當時吳宗憲回應雙方僅為事業合作關係，否認其他揣測。然而相關畫面曝光後，仍引發外界各種聯想。這段插曲也讓她的名字再度出現在娛樂與社會版面。從體育圈到娛樂圈，劉怡萱多次被指與已婚成功人士互動密切，相關傳聞反覆成為媒體焦點，就連知名醫美集團老闆常如山也是她的交往對象。支持者認為，外界對於女性與名人往來的標籤化解讀過於武斷；批評者則質疑她在感情處理上的界線問題，無論立場如何，劉怡萱的名字始終伴隨話題與爭議。截至目前，針對與王定宇的緋聞傳言，相關當事人尚未做出完整說明，從過往經歷來看，劉怡萱每一次站上風口浪尖，總伴隨大量揣測與輿論放大。而吳宗憲則是向《NOWNEWS今日新聞》回應：「哇厲害了！他們都是很好相處的人呀！我們那個時候到澎湖去錄綜藝玩很大，常董和劉執行長給我們很大的幫助，還借遊艇給我們出行，感謝他們。」