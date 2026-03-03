2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開賽在即，中華隊今（3）日將在官辦熱身賽交手日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹二軍，昨天對上歐力士猛牛的比賽因雨取消，讓中華隊少了一場可以調整的賽事，期許今日能有好天氣讓比賽順利開打。《NOWNEWS》也為球迷整理賽程時間、直播平台、中華隊30人參賽名單提供讀者參考。
中華隊官辦熱身賽賽程（台灣時間）
中華隊的兩場官辦熱身賽皆於日本宮崎的 SOKKEN 球場舉行，對手分別為日本職棒歐力士猛牛二軍與福岡軟銀鷹二軍。
📌3 月 2 日（一）上午 10:00： 中華隊 vs. 歐力士猛牛二軍（因雨取消）
📌3 月 3 日（二）上午 10:00： 中華隊 vs. 福岡軟銀鷹二軍
中華隊熱身賽轉播與直播平台資訊
為了讓球迷能隨時隨地為中華隊加油，本次賽事提供多種收看管道，涵蓋電視頻道、串流平台及實體門市轉播。
📍1. 網路串流與電視轉播
中華電信 MOD、Hami Video： 設立「WBC 經典賽專區」，提供熱身賽至決賽共47場正式賽事的直播。Hami Video 更提供獨家智慧提醒、互動聊天室彈幕功能及多視角觀賽體驗。
愛爾達電視（ELTA.tv）： 愛爾達體育 2 台將由主播魏楚育、講評謝長亨及場邊記者吳昇府，前進宮崎帶來中文化鏡面轉播服務。
📍2.訂閱方案推薦
若想享受最高畫質與專業球評，可參考以下轉播平台的付費方案：
若要免費收看 可前往7-11轉播門市查詢
棒球就是要大家一起看才熱血！如果無法親臨大巨蛋現場，不妨到家附近的便利商店感受濃厚的應援氣氛。建議球迷提早利用「7-11轉播門市查詢」系統或官方APP，確認附近有提供大型電視轉播的門市，提早卡位買好零食飲料，享受大螢幕看球快感！
2026 WBC經典賽中華隊30人參賽名單
⭐中華隊名單亮點整理：14位旅外寫歷屆最多、張峻瑋成大黑馬入選、陳傑憲、林家正等12強英雄再入選、龍恩、費爾柴德兩位混血球星加入
⚾投手（16人）：古林睿煬（北海道日本火腿鬥士）、徐若熙（福岡軟銀鷹）、孫易磊（北海道日本火腿鬥士）、林維恩（運動家體系）、林昱珉（亞利桑那響尾蛇體系）、莊陳仲敖（運動家體系）、沙子宸（運動家體系）、陳柏毓（匹茲堡海盜體系）、張峻瑋（福岡軟銀鷹）、胡智爲（統一獅）、張奕（富邦悍將）、陳冠宇（樂天桃猿）、林凱威（味全龍）、鄭浩均（中信兄弟）、曾峻岳（富邦悍將）、林詩翔（台鋼雄鷹）
⚾捕手（3人）：林家正（無所屬）、吉力吉撈．鞏冠（味全龍）、蔣少宏（味全龍）
⚾內野手（6人）：張育成（富邦悍將）、李灝宇（底特律老虎）、鄭宗哲（無所屬）、江坤宇（中信兄弟）、吳念庭（台鋼雄鷹）、林子偉（樂天桃猿）
⚾外野手（5人）：宋晟睿（中信兄弟）、費爾柴德（Stuart Fairchild，克里夫蘭守護者）、陳傑憲（統一獅）、陳晨威（樂天桃猿）、林安可（琦玉西武獅）
張峻瑋先發順延 今日再度上場
這將是中華隊正賽開始前唯一一場熱身賽是，對手是日職冠軍球隊軟銀。先發投手張峻瑋上一場沒投，今天繼續順延掛帥，並採取牛棚車輪戰模式。打線方面，為了讓主力找回節奏，「費仔」費爾柴德與李灝宇都將先發亮相。李灝宇預計定位於二壘，屆時有望與鄭宗哲重現U18時期的黃金內野防線。
