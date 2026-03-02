我是廣告 請繼續往下閱讀

▲太子集團豪車法拍現場。（圖／記者吳翊緁攝）

台北地檢署偵辦「太子集團」洗錢詐騙案，今日委託行政執行署於警專舉辦超跑法拍會。現場公開競標33輛查扣豪車，其中更集結 Bugatti Chiron Sport 等車壇「四大神獸」夢幻逸品，規模之大宛如頂級車展，吸引全台收藏家與大咖車商齊聚。現場焦點除名車外，「台北車王」與「新東鑫哥」兄弟檔也現身搶標，更豪言要互送名車，讓這場司法拍賣會備受各界矚目。面對媒體訪問，「新東鑫哥」郭頌鑫難掩興奮，目標直指一輛2019年出廠、里程數僅1000公里的勞斯萊斯（Rolls-Royce）庫里南，雙眼發亮地直呼：「這台跑1000公里而已！一九年跑1000公里，真的跟新的一樣。」身旁的「台北車王」郭燦宏見狀隨即展現幽默感，指著對方開玩笑說：「他準備了五億，他準備五億過來，我可沒有！」面對哥哥的調侃，郭頌鑫也立刻笑著對媒體反擊：「有啦！他錢絕對不是問題。最好是我們兩個人一直中標，至少要買一輛回去收藏。」當記者追問兩人的心頭好時，郭燦宏先是低調表示兩人本身就是經營二手車與外匯車的業者，今天只是來「陪標」。至於車輛得標後的用途，郭燦宏豪氣表示「先買回去開！」郭頌鑫更趁機加碼爆料，指郭燦宏如此積極看車其實是因為家有喜事，半開玩笑地說「他要娶媳婦了啦！」至於現場另一輛疑似無法發動的法拉利296也引起關注，被問及是否在口袋名單中時，郭頌鑫語帶保留但眼神充滿鬥志，坦言：「確實有那麼一點興趣。」展現出勢在必得的專業買家氣勢。