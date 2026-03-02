我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立委李貞秀因疑似雙重國籍問題引發爭議，行政院長卓榮泰指示不給她機敏資料，民進黨立委王義川更直指她在立法院舉止像是「訓練過的」。對此，《鏡報》今（2）日指出，李貞秀上個月在立法院報到時，疑似在切結書上略過「雙重國籍」的選項，而逕自勾選了「中華民國國籍」，恐已觸犯《刑法》使公務員登載不實罪。李貞秀上個月遞補就職立委，自爆「放棄中國籍卻不被受理」，遭質疑恐具雙重國籍，引爆爭議。《鏡報》今爆料指出，立委就職切結書上的國籍選項，李貞秀逕勾了「中華民國國籍」，而非「雙重國籍」，恐已觸法。根據報導，勾選「雙重國籍」者需在1年內自行補證提供放棄國籍資料。針對李貞秀爭議，陸委會副主委梁文傑日前表示，無論基於《兩岸人民關係條例》還是國際法認定，李貞秀放棄中國國籍的程序都不完備，因此，陸委會目前對其資格仍有疑慮。另外，王義川日前更質疑，李貞秀在立院對著媒體舉牌、讓媒體拍照，知道抓哪個角度，顯然是「有經過訓練的」，李貞秀還刻意找他握手，邊講話邊看著鏡頭讓媒體拍照，質詢還換裝，恐怕曾經過中共訓練出來。對此，黃國昌今回應直指：「要談法律的話，就依法論法。就目前中華民國憲政秩序下，我們根本不承認中華人民共和國。我想這在法律上是中華民國《憲法》目前所規範的憲政架構。」