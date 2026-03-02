美國與以色列聯手打擊伊朗，除了擊殺包含伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在內的多位高階人物以外，還重挫伊朗的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）、海軍等軍事力量。對此，北韓週日透過聲明譴責美國、以色列是「流氓行徑」，有分析指出，哈米尼之死或許會讓金正恩更執著於鞏固自身核武力量，但是否會影響北韓和美國對話的可能性，後續還有待觀察。
根據《韓聯社》報導，繼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）1月被美軍突擊擄走後，現在伊朗最高領袖又被「斬首」，這些地緣政治事件都可能讓金正恩備感威脅，認為美國可能也會以「消除北韓核威脅」為由，對他進行另一場斬首行動，並對美國更加警惕。
慶南大學遠東研究所教授任乙哲表示，在這種情況下，平壤可能會認為，談判本身就存在風險，若過程不順利，金氏政權恐會動搖，所以北韓會更專注於鞏固自身核武大國地位，對核武的執念預計將會加劇。
不過，包含梨花女子大學北韓學系教授朴元坤在內，另一派學者則分析，北韓不排除將對話當作一種控管局勢的手段，避免與川普發生正面衝突，而且自從川普去年初重返白宮以來，平壤一直避免直接批評他。
報導提到，就如北韓週日晚間發布的譴責聲明，點名的也是美國和以色列，指控它們非法侵略、嚴重侵犯主權，展現霸權主義和流氓本性，但沒有直接針對川普本人。
原文連結：[하메네이 사망] 공포감에 핵 더 움켜쥘 김정은…북미대화 영향은
