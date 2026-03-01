迎接全新3月及元宵節，來杯咖啡最提神。7-11表示，每月1號的精品咖啡買7送7今（1）日起限3天；全家每月1號也有特濃咖啡買30送30。星巴克買一送一uniopen卡友周一爽喝，《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（3月1日至3月7日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜3月1日至3月3日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
📍 門市｜2月27日至3月1日
◾大杯美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾香草焦糖風味瑪奇朵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾黃金榛果太妃風味拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾精品冰香椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾文旦肉肉青茶2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾文旦肉肉美式2杯99元，5.8折（原價85元、特價50元）
◾黑糖粉粿剉冰2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）
📍 門市｜限3月2日
◾鹿兒島濃焙茶拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
🟡全家便利商店
📍APP｜限3月1日 10:00開賣（限全盈+PAY）
◾大杯特濃美式買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
◾大杯特濃拿鐵買5送3，6.3折（原價65元、特價41元）
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜2月23日至3月1日
◾特大杯拿鐵2杯89元，6.4折（原價70元、特價45元）
◾特大杯美式2杯89元，7.4折（原價60元、特價45元）
◾大杯冰磚拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾特大杯柳橙香柚綠茶2杯89元，6.8折（原價65元、特價45元）
📍APP｜2月27日至3月1日
◾大杯阿里山極選綜合美式2杯88元，5.5折（原價80元、特價44元）
◾大杯阿里山極選綜合拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾中杯單品美式2杯88元，5.5折（原價80元、特價44元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾膠囊茶機40元系列3杯66元，5.5折（原價40元、特價22元）
◾膠囊茶機55元系列3杯88元，5.4折（原價55元、特價29元）
◾霜淇淋買2送2，5折（原價49元、特價25元）
🟡星巴克
星巴克買一送一天天喝，周一（3月2日）持uniopen聯名卡消費大杯以上買一送一。周三至周五（3月4日至6日）於外送平台foodomo，活動期間全日買特大杯那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡可可碎片星冰樂買1送1。
🟡萊爾富
📍門市｜2月11日至3月3日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾四季春青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯富桂紅棗茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾鴛鴦珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元）
◾泰式珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元）
◾檸檬焙烏龍冰茶35元，4.4折（原價79元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶35元，4.4折（原價79元）
◾大杯熱恐龍巧克力歐蕾單杯35元，5.4折（原價65元）
◾大杯冰恐龍巧克力歐蕾單杯29元，4.5折（原價65元）
◾大杯熱巧克力珍珠歐蕾40元，5.1折（原價79元）
📍門市｜3月1日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
🟡美廉社
📍門市｜2月4日至3月3日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍APP｜2月4日至3月3日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡85度C
周三（3月4日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（3月6日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
🟡全聯福利中心
📍分批取點此｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
🟡路易莎咖啡
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。3月、4月限定販售，衣索比亞夏娃藝妓日曬原價170元、特價120元。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克、85度C、路易莎
