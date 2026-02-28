我是廣告 請繼續往下閱讀

沒有3顆全中的以為沒錢，結果拿去刷竟然還是有600元可以領回欸！

三星中2顆也有錢！只是沒有獎金加碼而已」。

▲賓果BINGO彩券加碼，昨天27日第一天開跑，社群上話題不斷，然而你知道三星中2顆其實也算中獎嗎？（圖/Threads）

台彩「賓果BINGO」沒全中不要亂丟！隱藏規則有錢可領不要錯過

三星中2也會有2倍的獎金，並不是槓龜，只是台彩春節獎金「沒有加碼三星中2的獎項」。

▲紅色框框都是台彩春節沒有加碼的中獎獎金，但只要中了也有原本規則的賠率，像是三星中2、四星中2、五星中3本來就算中獎哦！（圖/台彩官網）

所以如果你最近購買賓果，一定要注意遊戲規則，千萬不要以為自己沒中獎，就把彩券給亂丟了！

▲賓果BINGO春節加碼以三星來看，台彩加碼「三星全中獎金」，但其實原本規則中「三星中2」也有錢可以拿，只是沒有加碼並不是槓龜，民眾要特別留意。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

台彩賓果BINGO規則一堆人不懂！彩券行直擊客人差點丟掉200元

記者也購買一張「三星電選四倍十期」試試手氣，結果只中200元。

發現第六組號碼有中2顆號碼，其實這張彩券可以獲得2倍獎金，加上是4倍投注，所以第六組號碼有中200元

▲記者在彩券行發現一張被棄置的「三星電選四倍十組」的賓果彩券，發現這張其實有中獎，但被丟在桌上，中獎者差點錯過領回200元。（圖/記者張嘉哲攝）

「平常沒有買彩券的習慣，今年第一次玩賓果不熟悉遊戲規則，以為要三顆號碼都要中才算中獎。」