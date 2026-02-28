台彩「賓果BINGO」春節加碼日前正式開始，今（28）日進入加碼第二天，昨天許多人在社群上分享中獎、槓龜心得引爆話題，《NOWNEWS》記者也實際走訪彩券行直擊，結果意外發現賓果BINGO差點有民眾有錢領錯過的「隱藏規則」，因為台彩雖然加碼1星至6星獎金，但有部分「中獎獎金倍率」沒有加碼，讓許多人誤會是沒中獎把彩券放在桌上，像是三星中2顆號碼其實也有錢可領，四星中2顆也有，民眾千萬要注意！
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「跟風買了三星電選四倍十組，結果親自在彩券行對獎完之後，有3組都只中2顆，沒有3顆全中的以為沒錢，結果拿去刷竟然還是有600元可以領回欸！一直以為要三星要三顆全中才有，提醒大家要自己注意，三星中2顆也有錢！只是沒有獎金加碼而已」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「.......我昨天丟了1張三星中2碼的在彩券行」、「傻爆眼，平常沒在玩不知道，以為要中三顆才有，應該被當廢紙了」、「不敢相信.....我昨天買5組有1組有中2顆號碼啊，太晚看到啦！」也有不少人表示「沒錯喔！四星中2顆也有錢拿喔！」、「三星中2、四星中2本來就有錢，只是沒加碼喔！往上5星中3也有錢喔，要搞清楚遊戲規則」
台彩「賓果BINGO」沒全中不要亂丟！隱藏規則有錢可領不要錯過
事實上，許多民眾平常根本沒有在玩賓果BINGO彩券，不知道其中的遊戲規則，以選三顆號碼的三星來說，台彩這次春節加碼雖然是主打「三星全中倍率從20倍變成40倍」，但是賓果BINGO的原本規則中，三星中2也會有2倍的獎金，並不是槓龜，只是台彩春節獎金「沒有加碼三星中2的獎項」。
其中有相同規則常常被忽略的還有「四星中2」也有錢，可以拿回成本持平，台彩只加碼「四星中3」、「四星全中」；另外五星部分，台彩加碼「五星中4」、「五星全中」，但其實「五星中3」也同樣有錢領，可以拿到2倍的獎金，所以如果你最近購買賓果，一定要注意遊戲規則，千萬不要以為自己沒中獎，就把彩券給亂丟了！
台彩賓果BINGO規則一堆人不懂！彩券行直擊客人差點丟掉200元
《NOWNEWS》昨天也到信義區彩券行直擊，店內賓果買氣真的超夯，彩迷口訣不間斷，彩券行老闆連休息時間都沒有，店內的電腦幾乎整排坐滿，許多人買了之後由於5分鐘後就開獎，索性直接在店內對獎，有人幸運以「三星電選四倍十期」中獎4200元，記者也購買一張「三星電選四倍十期」試試手氣，結果只中200元。
然而在開獎期間，記者在桌上看到一張「三星電選四倍十組」的彩券被棄置，結果仔細一看第115011747期的開獎結果，發現第六組號碼有中2顆號碼，其實這張彩券可以獲得2倍獎金，加上是4倍投注，所以第六組號碼有中200元，趕緊詢問在場剛剛有沒有人剛剛五分鐘前購買「三星電選四倍十組」，幸好該名民眾還在場選購刮刮樂，拿回彩券到櫃檯領回200元。
記者訪問到差點錯過賓果中獎的林先生，他透露：「平常沒有買彩券的習慣，今年第一次玩賓果不熟悉遊戲規則，以為要三顆號碼都要中才算中獎。」只能說，跟風玩賓果試試手氣無妨，民眾也要搞清楚對獎規則，真的看不懂，開獎後直接拿給彩券行刷過絕對萬無一失。
資料來源：台彩官網
《NOWNEWS》溫馨提醒您：購買彩券應量力而為，不因沉迷而影響日常生活。






