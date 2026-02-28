我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最新生產者物價指數（PPI）遠超預期，顯示通膨仍具黏性，加上投資人對AI泡沫的憂慮尚存，美股週五明顯受壓，主要指數均收跌，道瓊工業指數挫逾500點。綜合《CNBC》等外媒報導，科技股27日持續承壓，當天AI晶片龍頭輝達（Nvidia）股價再挫4.16%，市場參與者將股價下跌歸因於對輝達與OpenAI交易的疑慮、對AI交易的情緒疲軟，以及對企業高昂AI資本支出是否可持續的擔憂。知名軟體股週五也蒙受損失， 賽富時（Salesforce）、微軟（Microsoft）跌幅均超過2%並拖累道指走低，網路安全公司Zscaler股價下跌12.2%， CoreWeave也因令人失望的指引，股價重挫18.5%。加劇市場悲觀情緒的，還有美國勞工統計局27日公布的1月PPI指數，顯示為增長0.5%，高於經濟學家預期的0.3%，創下去年9月以來最大增幅；核心PPI上升0.8%，亦遠高於經濟學家預期的0.3%。Integrated Partners的首席投資長克拉諾（Stephen Kolano）認為，PPI數據加劇了投資人原本就存在的焦慮，包含企業是否將關稅成本轉嫁給終端消費者，通膨問題尚未解決，也給聯準會（Fed）帶來難題：究竟是要降息以刺激經濟成長，還是維持利率不變以繼續抑制通膨。克拉諾並提醒，勞動市場的狀況同樣令人擔憂，儘管上個月的就業成長超乎預期，但有鑑於企業裁員人數不斷增加，他並不確定勞動市場是否正在趨於穩定，他目前還沒有看到明確跡象表明，失業率不會繼續上升。27日收盤，美股道瓊工業指數下跌521.28點或1.05%，收48977.92點；標普500指數跌29.98點或0.43%，收6878.88點；那斯達克指數跌210.17點或0.92%，收22668.21點；費城半導體指數則收挫98.89點或1.21%，收在8098.37點。