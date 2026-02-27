我是廣告 請繼續往下閱讀

2000元刮刮樂年後都還有剩！眾全覺醒揭敗筆：0元獎項太可怕

2000元刮刮樂很多彩券行還一堆，以前幾乎開工後每家彩券行2000萬超級紅包都被搶光」

▲2000元刮刮樂每年在春節都會非常熱銷，有不少網友表示今年買氣不如以往，許多苦主現身表示：「2000元槓龜0元太痛，已經不敢亂玩。」（圖/Threads）

2000元刮刮樂買氣直擊觀察！彩券行老闆認了：1000元、500元更受歡迎

有開出大樂透、今彩539頭獎超旺的彩券行，大年初二500元的款式就只剩下金馬獎、1000元的也早已完售。

▲記者大年初二在台南有開出頭獎的超旺彩券行買刮刮樂時，架上只剩下500元金馬獎、2000萬超級紅包能買。（圖/記者張嘉哲攝）

老闆表示：「較高額的幾乎每年都會完售，我們2000元的也賣得差不多了，不過今年1000元的初三就已經完售，500元的則是在初五缺貨，目前就只剩下3本2000萬超級紅包」。

到信義區2間彩券行查看，2000萬超級紅包都已經售完，檯面上只剩下100元至300元的刮刮樂，每間店的狀況不盡相同

▲彩券行老闆透露今年1000元的「1200萬大吉利」大年初三就已經完售，店內2000萬超級紅包也還是很熱門，只是販售速度較慢。（圖／記者葉政勳攝）

2000元刮刮樂一堆人慘槓龜！1000元刮刮樂更夯原因「賺錢率高很多」

認為這麼高額的刮刮樂竟然有0元獎項感到震驚，著實被上了一課。

賺錢率19.07%排名所有款式第3名，遠比2000元刮刮樂賺錢率10.29%高出很多

▲2026過年刮刮樂1000元以上中獎率、回本率、賺錢率三個2000萬超級紅包都較低。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

台彩2000元刮刮樂一直以來都是春節的重頭戲，隨著獎項在過年陸續開出，話題通常都會一直延續到元宵節前後，買氣更是嚇嚇叫。然而今年就有網友表示「2000元的刮刮樂到現在都還有剩，倒是1000元的好多彩券行都賣光了，是怎麼回事？」貼文引起廣大共鳴，不少人也表示過年後期都看不見1000元刮刮樂蹤影，甚至連500元買氣都超旺，《NOWNEWS》實際採訪彩券行老闆，他則透露：「每年較高額的都差不多會完售，只是1000元跟500元的今年真的賣比較快」。有網友在社群平台貼文指出：「感覺刮刮樂越來越多人覺醒了，過年完都開工了，、「我也是看到一堆2000元的，倒是想買1000元的都找不到半張」。貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的欸，我家這邊店家都只剩下2000元的，連500元都賣光」、、「去年買5張只中4000元，那一刻真的很後悔把錢拿去買刮刮樂，今年索性不買2000元的，轉戰1000元的，至少賺錢率高出快一倍」。然而《NOWNEWS》記者每年過年都會到彩券行試試手氣，平日也沒有購買彩券跟刮刮樂的習慣，按照過去經驗來看，2000元的刮刮樂真的會在過年快結束時幾乎就是一張難求，但今年記者也有發現2000元的刮刮樂銷售量真的沒有往年好，反倒是今年的1000元刮刮樂、500元刮刮樂款式更為熱銷，記者在大年初六在台南彩券行一連跑了4間，就是買不到1000元的「1200萬大吉利」，只有2間還有一點500元的「金馬獎」可以買，其他款500元的通通完售，甚至在2間彩券行直擊，整間店除了100元至300元的刮刮樂以外，就只剩下2000元刮刮樂，實際詢問彩券行老闆，不過當然，這也要看地域性以及彩券行熱度而定，記者回到台北之後，，只是今年以經驗、加上常去的過年彩券行觀察，確實鮮少看到1000元刮刮樂比2000元刮刮樂還要更早完售的情況出現，而去年有了社群平台「Threads」推動春節賓果加碼「三星電選四倍十期」風潮之後，今年Threads依舊在過年扮演重要話題平台，雖然也有許多10萬、100萬幸運中獎文，但也有許多槓龜0元取暖文，且苦主眾多，不少人因為買了2000元刮刮樂槓龜0元感到非常嘔，由於1000元的刮刮樂「1200萬大吉利」在今年的馬年31款刮刮樂中，，加上成本比2000元刮刮樂還低，也造就許多人今年玩高額刮刮樂，更喜歡「1200萬大吉利」這張，不僅頭獎有1200萬、也有100萬元的獎項，