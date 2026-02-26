我是廣告 請繼續往下閱讀

CoCo都可：買一送一！228連假優惠2杯88元



CoCo都可表示，天天爽喝買一送一、單杯5折起，228連假還有2杯88元常態優惠：



果咖、美式單杯5折起！CoCo全台門市天天果咖、美式單杯5折起優惠。（活動優惠以原價計，優惠不併用；商場及部分門市不適用，詳情請洽現場公告）。

即日起至2月28日連假，LINE好友領券，憑券天天喝大杯手作仙草凍乳／28茉粉角輕乳茶／葡萄柚果粒茶「任選兩杯88元」。每個人有6張券，活動糖度溫度任選，限使用「CoCo都可訂」線上點單，優惠不併用，商場門市／部分門市不適用本活動。



五桐號：焙茶季買一送一！228連假優惠



五桐號表示，228連假開喝焙茶季優惠！即日起至3月3日，Uber Eats外送平台開喝指定品項「買一送一」，指定品項包括：鐵觀音焙奶茶、焙茶珍珠可可。

迷客夏：1+1免費喝！LINE禮物優惠券加碼



迷客夏表示，2月23日（一）至3月1日（日）活動期間，LINE禮物迷客夏 旗艦館享限時兌換1+1 ，購買或贈送「白甘蔗青茶」L杯喜客券，指定品完成兌換後， 購買或送禮者即可獲得一杯「琥珀高峰烏龍」L杯喜客券乙份（活動限量10000份，每位LINE禮物帳號限購1組；使用期限至3月10日。）



▲迷客夏1+1免費喝優惠。（圖／迷客夏提供）

萬波島嶼紅茶：萬事大桔買一送一！228連假優惠



萬波島嶼紅茶表示，即日起至2月28日連假，「萬事大桔買一送一」手搖飲料優惠！



提醒大家，限大杯現場購買；每人限購2組 每日限量50組；營業時間以門市公告為主，台南三井店不適用。

可不可熟成紅茶：兩大杯奶茶99元！228連假優惠

得正：「現折80元」foodpanda外送優惠碼！



得正表示，即日起至3月17日，228連假使用foodpanda外送平台，輸入優惠碼「美食棒棒達」，享得正單筆消費滿260元「現折80元」。



提醒大家，僅限美食外送服務（外帶自取／部分門市不適用）；數量有限，換完為止；所有優惠詳情以app及官網結帳頁面顯示為主。

先喝道：愛蜜荔系列同品項「第二杯10元」！



先喝道表示，全台門市2月27日限定手搖飲料優惠，愛蜜荔系列同品項「第二杯10元」！選用錫蘭紅茶或四季春茶王作為茶底，融合荔枝的甜潤果香，再加入Q彈奇亞雪凍，折扣喝優惠。

鶴茶樓：「A+B」任搭兩杯89元！



鶴茶樓表示，即日起至3月31日，228連假開喝「A+B」大杯任搭兩杯組合價89元！



◾️A區：塩選牛奶糖奶蓋蕎麥茶、復刻波霸奶茶、蜜桃藝伎紅茶、鶴記鴛鴦凍奶茶、古早味紅茶粉粿奶茶。



◾️A區：塩選牛奶糖奶蓋蕎麥茶、復刻波霸奶茶、蜜桃藝伎紅茶、鶴記鴛鴦凍奶茶、古早味紅茶粉粿奶茶。

◾️B區：藝伎紅茶、金萱青茶、桂香烏龍茶、鶴頂紅茶。



提醒大家，限來店購買／電話自取；不適用外送、外送平台、線上點；優惠不併用；優惠不適用另加料加價；無參加優惠門市：台中誠品480、信義夢廣場店。



清心福全：Red Bull全系列「現折10元」！



清心福全表示，2月23日至3月1日，228連假開喝Red Bull全系列飲品每杯「現折10元」！指定品項包括：Red Bull紅牛能量紅茶、Red Bull紅牛能量藍莓蜜、Red Bull巨峰葡萄能量果醋、Red Bull巨峰葡萄能量優多，相當於全系列每杯70元均一價補充元氣。

Mr.WISH：草莓季「第二杯6折」！