我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳中純女兒在IG上透露，媽媽於2/1入院化療，之後就再也沒有回家。（圖／梅嬿翎IG）

美女主播吳中純離開中天主播台後，因罹患淋巴癌，今日下午病逝，獨生女梅嬿翎在社群上證實惡耗，透露媽媽於2/1入院化療，今日下午拔管，慟喊：「媽媽我永遠愛妳，謝謝妳這一生對我所有所有的愛。」對於媽媽的離開，梅嬿翎在社群上PO出多篇限動，難過表示：「一切也來的太突然。」吳中純女兒在IG上透露，媽媽於2/1入院化療，之後就再也沒有回家，一直待在醫院，回想起與相處點滴，梅嬿翎不捨說：「對不起我永遠都不會嫌妳嘮叨。」透露原本預計在今日下午2點拔管，但實在不想放棄，又不想媽媽痛苦，因此陷入兩難，讓梅嬿翎直呼「一切也來的太突然」。吳中純的先生梅聖旻也發文：「淚痕已乾，心兒已碎摯愛已遠，神啊~請指引我，如何喚回此生相伴最久的親人？慟...。」一字一句都讓人看了鼻酸。吳中純離開主播台後，曾是汽車零件公司副總，在外總展現女強人理性強韌的她，在感情上其實非常感性。她在節目中表示，結婚23年來，每個月都跟老公鬧離婚，但冷靜下來後想一想又心軟，就主動求和，加上有女兒當夫妻間的潤滑劑，這段婚姻才能繼續下去。