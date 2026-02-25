我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安今（25）日在市政會議上裁示，3月1日起，台北市將領先全國，讓家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，只要企業在不減薪的情況下，這些家長每天可以減少1小時的工作，而所減少的工資將由市府提供八成補助。蔣萬安今在會議上表示，市府有使命幫助家長們避免在職涯生涯以及家庭間痛苦二選一，讓家長能重新拿回生活的主導權，有彈性的安排職涯和育兒的步調。因此，他正式宣布，蔣萬安指出，這項政策的核心在於3個關鍵：第一，借鑑國際的經驗。勞動局主動研究了韓國光州試辦育兒彈性工時的經驗，觀察到他們的成果確實很有感，所以北市府參考並且依照台北的狀況，調整成為最適合我們的模式；第二，做家長的後援。每天減少1小時的工時，而且是讓員工彈性選擇是在上班或下班的時間，台北一般上班時間比上學時間晚，但放學比下班的時間早。所以我們要讓爸媽能有彈性，不再為了趕接孩子而焦慮。再者，蔣萬安提到，第三是與企業共好。這不是增加企業的負擔，而是市府與企業攜手留住優秀人才，提升職場向心力，同時也讓企業更能落實企業社會責任，追求ESG永續經營。這是一項全國首創的措施，也代表台北市推動育兒友善職場的明確態度，台北市要做的，不只是給津貼或補助，而是要給予時間。蔣萬安說，他要求勞動局不只要受理申請，更要主動走進產業，加強說明溝通，讓企業理解這是對人才的長線投資。台北市的方向很清楚，地方先動起來，成為父母最強的育兒後盾。要讓每一位願意生、敢生的家長知道，在台北養育下一代，你不是孤軍奮戰。