位於台北市文山區木新路三段的知名餐廳「成家小館」，昨（24）日驚傳1名女員工疑似受困冷凍庫超過12小時，因而不幸身亡之案件，針對此事，成家小館於深夜在臉書發出4項聲明，強調將全力配合調查，並提到警方已排除此事件與其在本店的工作內容、職場環境有關。餐廳也將暫停營業，且呼籲各界不要有不實指控或過度揣測。
台北「成家小館」前（23）日上午開工，原本因員工打不開餐廳冷凍庫，找來鎖匠開啟，發現在餐廳工作近30年的劉姓女員工倒臥冷凍庫門口明顯死亡，後經警方調查，離世的員工是在22日深夜獨自至餐廳，疑進入冷凍庫後反鎖庫門，確實原因待釐清。
而發生憾事後，「成家小館-木新創始店」也於深夜在臉書粉專發出四點聲明：
一、全力配合調查：案發後，本店已主動提供相關監視影像及資料。該員工為人和善，與同事相處融洽，警方已排除此事件與其在本店的工作內容、職場環境有關。
二、保護逝者隱私：基於對逝者及其家屬的尊重，我們懇請各界給予空間，避免不實指控或過度揣測，以免對家屬造成二次傷害。
三、員工心理支持：事件發生後，我們已暫停營業進行內部整頓。包括消毒及更換所有食材，避免造成食品安全疑慮，並為全體員工安排專業心理諮商與輔導，確保夥伴們的身心健康。
四、善後與關懷：我們正全力協助家屬處理後續事宜並提供實質幫助，視情況提供經濟支援如喪葬費用及持續關懷家屬。
成家小館並強調：「一直將夥伴視為家人。發生此憾事，我們深感自責未能及時察覺夥伴在私人生活中的困境。未來，我們將更加關注員工的工作與生活平衡」。
成家小館菜色豐富！川湘料理又有東北菜、招牌酸菜白肉鍋
成家小館創立於1986年，而⽂⼭區⽊柵店就是創始店，一開始主打川湘菜系，宮保雞丁、老皮嫩肉等，後又有不少東北菜、江浙菜，像是現已是招牌菜的酸菜白肉鍋，還有東坡肉、豆沙鍋餅等，菜色種類豐富。
資訊來源：成家小館-木新創始店臉書
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
