農曆正月初九「天公生」為玉皇大帝聖誕，國曆今年落在2月25日，是翻轉全年運勢的重要祭祀日。命理專家高宏寓表示，可於子時準備9樣供品祭拜，並完成6項必做事項，同時遵守齋戒、頂桌禁葷、禁殺生等5大禁忌。另外命理專家王老師提醒，今日忌說「死」字，以「發」字取代更添吉祥，財神一聽以為在辦喜事，整天都往身邊跑。命理專家謝沅瑾則指出，屬猴、蛇、豬者初九後運勢挑戰較多，宜誠心祈福並調整心態應對。
初九拜天公時間、供品快看！6大拜拜事項必做
命理專家高宏寓表示，「天公」即玉皇大帝，又稱天公祖。相傳農曆正月初九為天公萬壽聖誕，在民間信仰體系中地位最高，統管天地、人鬼，為統御萬靈的至尊神祇。因此，「天公生」象徵向上天祈福納祥的重要節點。
今年「天公生」落在國曆2月25日，祭拜時間建議於當日子時（深夜11時10分至翌日凌晨12時50分）進行。供品需準備9樣，包括鮮花、素果、茶酒、五牲、六齋、甜點、紅龜粿、發糕及天公金。同時也應多行善事、回饋社會，以累積福報。
拜拜時須完成6大事項：
1、供桌腳下四周墊壽金9張，以「前橫、後直」方式排列成丁字型，象徵人丁興旺。
2、供品數量以奇數為佳。奇數屬陽、偶數屬陰，祭神屬喜事，自然以陽數為主。
3、祭拜前需齋戒沐浴、漱口並洗淨雙手，保持身心潔淨。
4、向神明清楚稟報姓名、農曆出生年月日、住址、公司名稱、職稱頭銜，以及祈求事項與許願內容。
5、建議一事一問，不宜過度許願，誠心祝壽為上。
6、為願望設定明確目標與還願時間。
初九拜天公5禁忌一次看！改說「1字」財神緊黏身邊
1、祭祀前必須齋戒沐浴、更衣淨身。
2、若設有「頂桌」進行正式祭祀，頂桌不得擺放葷食，此為大忌。
3、若下桌準備全雞，須為「閹雞」（去勢公雞），以示尊敬。
4、當日禁止殺生，亦不可口出穢言、吵架或責罵小孩。
5、當天不宜在戶外曝曬女性內衣褲，以免對天公不敬。
此外，命理專家王老師提醒，初九當天忌諱說出「死」字，即使日常用語如「飽死了」也應避免，可改以「發」字替代，例如「飽發了」，寓意吉祥。若全年養成習慣，以喜氣言語取代晦氣詞彙，象徵財氣常駐、喜事臨門，財神每天都往身邊跑。
初九拜天公3生肖注意！猴、蛇、豬快轉運
命理專家謝沅瑾指出，正月初九後生肖猴、蛇、豬須特別留意運勢變化，建議於拜天公時誠心祈求庇佑。
生肖猴：
初九後運勢相對低迷，職場上容易遇到觀念不合或唱反調者。建議「降低期待、放低標準」，凡事不求過度圓滿，心境反而較為輕鬆。
生肖蛇：
將面臨較明顯的支出與損財情況，多為既定行程與突發開銷集中出現。建議「對錢放鬆一點」，既然支出勢在必行，轉換心態可減輕壓力。
生肖豬：
運勢呈現起伏，雖有貴人扶持，卻也容易發生口角爭執。本月關鍵在於「接受不完美的圓滿」，保持平衡心態，方能把握貴人帶來的助力。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
