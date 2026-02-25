我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆正月初九「天公生」為玉皇大帝聖誕，國曆今年落在2月25日，是翻轉全年運勢的重要祭祀日。命理專家高宏寓表示，可於子時準備9樣供品祭拜，並完成6項必做事項，同時遵守齋戒、頂桌禁葷、禁殺生等5大禁忌。另外命理專家王老師提醒，今日忌說「死」字，以「發」字取代更添吉祥，財神一聽以為在辦喜事，整天都往身邊跑。命理專家謝沅瑾則指出，屬猴、蛇、豬者初九後運勢挑戰較多，宜誠心祈福並調整心態應對。命理專家高宏寓表示，「天公」即玉皇大帝，又稱天公祖。相傳農曆正月初九為天公萬壽聖誕，在民間信仰體系中地位最高，統管天地、人鬼，為統御萬靈的至尊神祇。因此，「天公生」象徵向上天祈福納祥的重要節點。今年「天公生」落在國曆2月25日，祭拜時間建議於當日子時（深夜11時10分至翌日凌晨12時50分）進行。供品需準備9樣，包括鮮花、素果、茶酒、五牲、六齋、甜點、紅龜粿、發糕及天公金。同時也應多行善事、回饋社會，以累積福報。此外，命理專家王老師提醒，初九當天忌諱說出「死」字，即使日常用語如「飽死了」也應避免，可改以「發」字替代，例如「飽發了」，寓意吉祥。若全年養成習慣，以喜氣言語取代晦氣詞彙，象徵財氣常駐、喜事臨門，財神每天都往身邊跑。命理專家謝沅瑾指出，正月初九後生肖猴、蛇、豬須特別留意運勢變化，建議於拜天公時誠心祈求庇佑。初九後運勢相對低迷，職場上容易遇到觀念不合或唱反調者。建議「降低期待、放低標準」，凡事不求過度圓滿，心境反而較為輕鬆。將面臨較明顯的支出與損財情況，多為既定行程與突發開銷集中出現。建議「對錢放鬆一點」，既然支出勢在必行，轉換心態可減輕壓力。運勢呈現起伏，雖有貴人扶持，卻也容易發生口角爭執。本月關鍵在於「接受不完美的圓滿」，保持平衡心態，方能把握貴人帶來的助力。