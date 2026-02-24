全家便利商店本週咖啡優惠開跑了！今（24）日起全家門市特大杯拿鐵加19元多一杯，大杯冰磚拿鐵加19元多一杯、柳橙香柚綠茶加24元多一杯相當於約6折開喝；7-11門市有開工咖啡優惠，特大杯濃萃美式買2送2、特大杯濃萃拿鐵買2送1，APP行動隨時取寄杯特選美式、特選拿鐵買8送8；萊爾富門市咖啡買一送一。
🟡全家便利商店
📍門市｜2月23日至3月1日
◾特大杯拿鐵加19元多一杯，6.4折（原價70元、特價45元）
◾特大杯美式加29元多一杯，7.5折（原價60元、特價45元）
◾大杯冰磚拿鐵加19元多一杯，6.3折（原價80元、特價50元）
◾柳橙香柚綠茶加24元多一杯，6.8折（原價65元、特價45元）
📍APPFamiNow外送自取｜即起至3月31日
◾Let’s Café美好分享壺 經典美式買一送一，5折（原價280元、特價140元）
🟡7-ELEVEN
📍 門市｜2月22日至2月26日
◾特大杯濃萃美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾精品馥芮白咖啡買2送2，5折（原價120元、特價60元）
📍 APP｜2月23日至2月28日
◾大杯特選美式買8送8，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯特選拿鐵買8送8，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯厚乳拿鐵買8送8，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯濃萃美式／大杯濃萃拿鐵5杯200元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾風味系列指定冰飲4杯200元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍4杯200元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶5杯200元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾精品冰香椰厚拿鐵3杯200元，6.1折（原價110元、特價67元）
🟡萊爾富
📍門市｜2月11日至3月3日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾四季春青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯富桂紅棗茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾鴛鴦珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元）
◾泰式珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元）
◾檸檬焙烏龍冰茶35元，4.4折（原價79元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶35元，4.4折（原價79元）
◾大杯熱恐龍巧克力歐蕾單杯35元，5.4折（原價65元）
◾大杯冰恐龍巧克力歐蕾單杯29元，4.5折（原價65元）
◾大杯熱巧克力珍珠歐蕾40元，5.1折（原價79元）
📍門市｜28日、3月1日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
🟡美廉社
📍門市｜2月4日至3月3日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍APP｜2月4日至3月3日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富
