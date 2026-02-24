我是廣告 請繼續往下閱讀

▲始源在X上發文「不義必亡、土崩瓦解」，被網友攻擊是在力挺前總統尹錫悅，SM娛樂開告。（圖／翻攝自崔始源X@siwonchoi）

兩派網友激辯 喊話始源退團聲浪浮現

▲Super Junior始源近日滿滿爭議，甚至被黑粉要求退出SJ，他大巨蛋間接喊話要大家相信他，全場為他尖叫給予支持。（圖／讀者提供）

偶像與政治邊界 韓娛圈再掀討論

韓國天團Super Junior成員崔始源，19日在社群平台X（舊稱Twitter）以漢字寫下「不義必亡，土崩瓦解」8字，未料因發文時機點敏感，引發外界高度揣測，由於當天正逢韓國前總統尹錫悅遭判無期徒刑的消息曝光，部分網友因此解讀其貼文暗示政治立場，甚至有網友要求他「退團」，SM娛樂強硬發聲提告，直言將針對散布虛假資訊、嘲諷與蔑視言論的帳號蒐集證據。始源日前透過X發文「不義必亡，土崩瓦解」8字，隨後他的社群留言區隨即湧入大量回應，支持者認為他勇於表態，甚至稱其為「愛國藝人」，直言在敏感時刻發聲並不容易；但也有不少反對聲音批評其不應涉及政治，質疑偶像角色應保持中立，更有人激動留言「若想過自己的政治人生，請退團後再說」、「請離開團體」，相關字眼迅速擴散，雙方爭論延燒，使事件從單純貼文轉為網路論戰。隨著惡意言論增加，始源遭受的人身攻擊也日益嚴重，對此，所屬公司「SM娛樂」透過官方檢舉窗口「曠野119」發出聲明，強調已確認有人持續發布侮辱、誹謗與惡意攻擊內容，並已向偵查機關提出告訴。「SM娛樂」指出，將針對散布虛假資訊、嘲諷與蔑視言論的帳號蒐集證據，分階段擴大法律追究範圍，態度相當強硬。事實上，韓國演藝圈長期對政治議題相當敏感，藝人言行往往被放大檢視，始源此次貼文雖未直接點名任何事件或人物，卻因時間點巧合，被外界賦予各種詮釋，也再次凸顯偶像在公共議題上的表態風險，有評論指出，在社群時代下，任何模糊訊息都可能被過度解讀，進而引發立場對立與標籤化效應。目前始源本人尚未對貼文爭議作進一步說明，但隨著「SM娛樂」正式提告，事件已從輿論層面升級至法律程序，外界也關注此事是否影響Super Junior整體形象與未來活動安排。