🟡2/23大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000024期）

▲大樂透春節加碼活動同步開跑中，自2月12日起至3月3日連續20天開獎，祭出480組100萬元「春節大紅包」與800組10萬元「春節小紅包」。（圖／台彩官網）

大樂透規則一次看！春節加碼大紅包、小紅包玩法一覽

▲大樂透春節加碼「大紅包」、「小紅包」規則、玩法一圖看完。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

大樂透第115000024期今（23）晚開獎，由於上一期1億元頭獎，由台中市龍井區旺得富彩券行、高雄市小港區豪爺郎商行開出，為2注均分，因此本期頭獎仍為1億元。《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新2月23日（週一）大樂透開獎號碼、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼。另外，大樂透春節加碼活動同步開跑中，自2月12日起至3月3日連續20天開獎，祭出480組100萬元「春節大紅包」與800組10萬元「春節小紅包」，目前還有199組大紅包以及342組小紅包尚未開出，快來看看今晚能不能開工即退休吧！大樂透獎號：20時30分開出。49樂合彩：20時30分開出。大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號春節大紅包：20時30分開出。春節小紅包：20時30分開出。今彩539：20時30分開出。39樂合彩：20時30分開出。3星彩：20時30分開出。4星彩：20時30分開出。※派彩結果以資料為主。大樂透採自選號碼方式投注，須從01至49號中任選6碼，每注50元。開獎時會先開出6個正選號碼，另加開1個特別號，共7碼構成當期中獎組合。若選中的6碼對中當期6個正選號碼其中3碼以上（含3碼），即可依規定兌領獎金；特別號則僅用於貳獎、肆獎、陸獎與柒獎的判定。加碼期間內，每期除原本獎號外，會另外自01至49號中隨機產生9個「春節大紅包」號碼，再從其餘40個號碼中抽出1個「春節小紅包」號碼，兩種紅包號碼不會重複。加開的9個號碼中，對中6碼即為中獎，每組獎金100萬元。如同一組號碼有2注以上中獎，獎金將依中獎注數均分。在加開9碼中對中5碼，且同時命中小紅包所開出的那1碼，即可獲得10萬元。若同組號碼出現多注中獎，同樣按注數比例分配該組獎金。