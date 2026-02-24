我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士今日在主場展現驚人韌性，憑藉火熱的三分手感，最終以128：117擊退強敵金塊。（圖／美聯社／達志影像）

▲休士頓火箭成為最大贏家，目前火箭領跑中段班，領先湖人與灰狼0.5場勝差。（圖／美聯社／達志影像）

▲在附加賽邊緣的爭奪中，波特蘭拓荒者以92：77擊敗缺兵少將的太陽，戰績提升至28勝30負，排名反超快艇升至西區第9。（圖／美聯社／達志影像）

▲西區榜首奧克拉荷馬雷霆在主場以121：113擊退克里夫蘭騎士。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）賽場競爭白熱化，總計11場大戰直接衝擊西區版圖。其中金州勇士在多名核心缺陣的情況下，爆冷以128：117擊敗丹佛金塊，成功終結2連敗。賽後勇士晉級季後賽的最新賠率也隨之曝光，根據運動博弈網站《betmgm》的數字，目前賠率來到「-185」。若例行賽今日結束，戰績30勝27負排名西區第8的勇士，將在附加賽對決第7名的鳳凰城太陽。即便少了柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）等大將，勇士今日在主場展現驚人韌性，憑藉火熱的三分手感，最終以128：117擊退強敵金塊。陣中老將霍佛德（Al Horford）砍下22分與6記三分球，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）則貢獻18分15籃板9助攻的準大三元數據。隨著戰績來到30勝27負，勇士（Golden State Warriors）目前暫居西區第8。最新的季後賽賠率顯示，勇士賠率為「-185」，被看好能夠晉級。若例行賽今日結束，勇士將在附加賽對決第7名的太陽。而輸球的金塊戰績變為36勝22負，排名西區第3。今日西區前段班球隊集體失準，除了金塊負於勇士外，洛杉磯湖人與明尼蘇達灰狼也雙雙吞敗。湖人在主場以89：111慘敗給少了塔圖姆（Jayson Tatum）的塞爾提克）。唐西奇（Luka Doncic）雖攻下25分、詹姆斯（LeBron James）挹注20分仍無力回天，湖人戰績34勝22負續排第5。灰狼意外以108：135大比分負於費城76人，愛德華茲（Anthony Edwards）空砍28分，灰狼戰績35勝25負排名第6。這波連鎖反應讓今日沒比賽的休士頓火箭成為最大贏家，目前火箭領跑中段班，領先湖人與灰狼0.5場勝差，距離西區第3的金塊也僅剩0.5場差距。在附加賽邊緣的爭奪中，波特蘭拓荒者以92：77擊敗缺兵少將的太陽，戰績提升至28勝30負，排名反超快艇升至西區第9。快艇則在激戰後以109：111惜敗魔術，雷納德（Kawhi Leonard）雖狂砍37分仍難救主，快艇排名跌至西區第10。此外，深陷低谷的達拉斯獨行俠終於迎來曙光。儘管少了厄文（Kyrie Irving）、弗拉格（Cooper Flagg）等多名主力，獨行俠仍靠著米德爾頓（Khris Middleton）與華盛頓（P.J. Tucker）合砍48分的表現，以134：130險勝印第安納溜馬，成功終結10連敗。西區榜首奧克拉荷馬雷霆在主場以121：113擊退克里夫蘭騎士。霍姆格倫（Chet Holmgren）繳出17分15籃板，以賽亞·喬（Isaiah Joe）外線火力全開。贏球後的雷霆戰績來到44勝14負，領先第2名的聖安東尼奧馬刺多達3個勝場，持續鞏固西區霸主地位。