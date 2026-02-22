我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA洛杉磯湖人在馬克．華特（Mark Walter）正式成為多數股權持有人後，組織內部正迎來一波人事與策略調整。儘管珍妮．南灣湖人隊宣布，中鋒凱勒．凱利（Kylor Kelly）與球隊完成買斷，正式離開NBA美國職籃（National Basketball Association）G聯盟體系，並立即加盟菲律賓職籃Converge FiberXers，擔任2026年PBCommissioner’sCup的洋將人選。凱利過去曾嘗試挑戰多支NBA球隊，曾與達拉斯獨行俠隊簽下雙向合約並完成NBA初登場，但於2025年3月遭到釋出，也曾短暫效力紐奧良鵜鶘隊，始終未能站穩輪換位置。此次轉往海外發展，象徵湖人體系開始出現人員流動跡象。雖然這項調整對湖人主隊戰力影響有限，但外界解讀為華特接手後組織重整的前奏。南灣湖人作為發展聯盟據點，其人事變化往往透露母隊策略方向。近期也傳出湖人可能逐步與布朗尼．詹姆斯（Bronny James）調整發展計畫。由於他在一軍出賽時間有限，已被下放至G聯盟鍛鍊。湖人目前的氣氛充滿不確定性，尤其在老將核心進入生涯後期之際，華特勢必評估長期競爭力與市場價值的平衡點。另一項重大人事變動是隆．羅森（Lon Rosen）接任籃球營運總裁，取代服務湖人超過30年的資深主管提姆．哈里斯（Tim Harris）。羅森表示，他的目標是確保湖人在商業與競技層面同時達到頂尖標準，並強調將與總管羅伯．佩林卡（Rob Pelinka）及巴斯密切合作。這項任命被視為華特主導的象徵，顯示經營哲學正在轉向更企業化與長期規劃導向。巴斯則公開表示對現行架構充滿信心，並強調她將持續擔任球隊總管代表，「我哪裡也不會去。」去年巴斯家族以100億美元出售多數股權給華特，約合新台幣3,200億元，仍保留15%持股。湖人組織正站在轉折點，從南灣湖人調整，到高層人事更替，再到詹姆斯未來動向，華特時代的藍圖正在逐步浮現。接下來數月，紫金軍團的決策走向，將牽動整個西區版圖與自由市場風向。