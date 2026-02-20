我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士新同學「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）在今（20）日對陣波士頓塞爾提克的比賽中迎來加盟首秀。雖然勇士最終大比分不敵綠衫軍，但波爾辛吉斯在賽後採訪中展現了積極的態度，坦言自己雖然還在找尋最佳狀態，但對融入勇士體系充滿信心。此外，談到對手同樣也是老東家的塞爾提克，波爾辛吉斯直言「年輕球員打球非常拼命，這支球隊展現出的實力比我預期的還要更好。」波爾辛吉斯在效力老鷹期間場均能貢獻17.1分、5.1籃板與1.3阻攻，三分命中率36%。來到勇士的首秀全場9投5中，包含兩記三分球，貢獻12分、1阻攻。談到久違回到場上的感覺，波爾辛吉斯顯得相當謙虛：「感覺還不錯。雖然遠還沒達到完美的體能狀態，但考慮到這是久違的第一場比賽，能重新找回能量、感覺身體健康，這已經很好了。」隨著比賽進行，波爾辛吉斯在第三、四節末段獲得了更長的上場時間，場上的表現也漸入佳境，甚至在末節帶領球隊掀起一波返攻。對此他表示：「隨著時間推移，感覺確實越來越好。這是一個很好的起步，雖然時間受限，也有幾次失誤，但找回節奏只是時間問題。」此役波爾辛吉斯分別與霍福德（Al Horford）以及格林（Draymond Green）搭檔。對於這兩位風格迥異的內線隊友，他分析道：「我和霍福德以前在塞爾提克就合作過，他非常了解我，配合起來很輕鬆。至於格林，他非常有經驗且樂於溝通，雖然還需要時間磨合，但他已經很清楚我的打球方式。我認為我能很快找回節奏，關鍵在於培養出彼此的默契。」對於球迷最關心的出場時間限制，波爾辛吉斯展現出強烈的上場欲望：「老實說，我希望越快增加時間越好。哪怕今晚我已經精疲力竭，我還是想繼續推自己一把。但我知道必須循序漸進，這是一個長期的願景，我們一場一場來，希望下一場能多打幾分鐘。」面對少了塔圖姆（Jayson Tatum）卻依然戰力強悍、高居東區第二的老東家塞爾提克，波爾辛吉斯給予高度評價：「必須把功勞歸給總教練和教練團。他們維持了極佳的文化，球員甚至比以前更飢渴。布朗（Jaylen Brown）打出了超高水準的領袖風範，年輕球員打球非常拼命，這支球隊展現出的實力比我預期的還要更好。」比賽中發生一段小插曲，波爾辛吉斯在一次爭球後與前隊友普里查德（Payton Pritchard）糾纏在一起並緊抱著球不放，他笑著解釋：「我當時絕對不會鬆手。那時我們落後很多，我心情不太好（笑）。但那只是一個與老隊友之間有趣的互動，純粹是開玩笑的，我們並沒有真的起衝突。」