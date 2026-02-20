我是廣告 請繼續往下閱讀

▲迪麗熱巴出道前的長相十分清純，和如今的模樣差距不大。（圖／翻攝自每日頭條）

▲迪麗熱巴靠《三生三世十里桃花》爆紅後，又主演《三生三世枕上書》。（圖／WeTV提供）

▲迪麗熱巴說自己不買房是因為覺得住在飯店很方便。（圖／微博＠ Dear-迪麗熱巴）

女星迪麗熱巴靠著古裝劇《三生三世十里桃花》爆紅後，躋身中國一線女演員，人氣屹立不搖，而她出道前的職業也掀起討論，有網友爆料，迪麗熱巴曾兼職當過房仲，當時還是銷售冠軍，令人訝異。更有趣的是，如今身價高達12億新台幣的迪麗熱巴卻不買房，出道至今都住在飯店，原因也相當現實，只因她懶得整理房子，很享受飯店的客房清潔服務。據陸媒《環球網》報導，2017年時，一名網友爆料，迪麗熱巴在出道前曾當過房仲。當時迪麗熱巴在東北師範大學民族學院上1年先修課程，一邊讀書還一邊到房產公司兼職，短時間內就做到業績第一名。該網友還加碼分享迪麗熱巴在民族學院穿著新疆服飾跟路人合照的照片，藉此增加可信度，不過迪麗熱巴並未正面回應過此事。結束先修課程後，迪麗熱巴考上上海戲劇學院，從此開始她的演藝之路。靠著電影《阿娜爾罕》成功出道，後來才簽約楊冪領軍的嘉行傳媒，並靠《克拉戀人》、《古劍奇譚》等陸劇走紅，一直到《三生三世十里桃花》播出，迪麗熱巴才澈底穩坐一線女星的地位。而迪麗熱巴近年代言、戲劇、主持工作不斷，根據外媒《Kfanhub》報導，以她一部戲800萬人民幣（約新台幣3600萬）的片酬估算，迪麗熱巴如今的身價應該超出4000萬美元（約新台幣12億元）；但迪麗熱巴2019年時卻在節目上坦言，自己還沒有買房。明明不缺錢卻遲遲未置產的原因讓外界相當好奇，迪麗熱巴當時解釋，自己因為工作關係經常到處飛，也不確定未來的落腳處，所以從2010年離家讀書開始，不是租房就是住飯店，這種生活模式她反而覺得輕鬆，更開玩笑說：「人生就是一個箱子拎著走」。迪麗熱巴直言住在飯店可以享受專人打掃，還有各種客房服務能使用，也不用擔心自己不在家時，家裡有沒有什麼東西壞掉，減輕很多煩惱；況且如果買房了，一年卻住不了幾次，她也會覺得浪費，因此迪麗熱巴即便已經衣食無憂，卻至今都未傳出任何買房動態，目前應該還是維持住飯店的習慣，休息時間則會回到老家陪伴父母。