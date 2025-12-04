我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國影視頂流男神陳偉霆片酬也被狂砍，資源也被縮減。（圖／陳偉霆微博）

▲劉濤等大咖明星都轉戰直播帶貨，為自己開闢新道路。（圖／翻攝自劉濤微博）

中國影視產業近兩年持續降溫，2024年更被外界形容為「真正的寒冬」，新劇開拍量明顯縮水，能順利進組的演員已屬幸運，許多原先排滿工作的人，突然迎來大片空白期。業界統計顯示，2024年全年度僅115部新劇開拍，與前一年相比驟降26%，不僅作品數量大幅減少，許多已立項的專案也被迫中止。即便頂流如迪麗熱巴、陳偉霆等人都深受影響，2018年迪麗熱巴拍攝《三生三世十里桃花》片酬為2240萬元人民幣（約9937.8萬元新台幣），到如今新戲的《梟起青壤》800萬人民幣（3549.2萬元新台幣），片酬可以說是大幅度跳水。就連頂流代表也難逃寒冬衝擊，過去由迪麗熱巴主演的項目，多配備全明星陣容與高規格製作，如《安樂傳》便是典型例子，但如今她的新合作演員層級已明顯「降級」，轉向選擇熱度較低、成本較低的新生代藝人，讓粉絲直言「資源肉眼可見地減少」。此外，迪麗熱巴的片酬相較於2018年拍攝《三生三世十里桃花》2240萬元人民幣（約9937.8萬元新台幣）到如今的《梟起青壤》800萬人民幣（3549.2萬元新台幣），片酬可以說是大幅度跳水。另一方面，擁有龐大粉絲群的陳偉霆、吳宣儀等人，近年同樣遇到邀約大量縮減、戲劇角色銳減的困境，完全反映市場現實。拍攝量縮水，造成演員、導演與幕後剪接、燈光、場務等技術人員大量失業，有人悄悄轉行到戲劇園區擔任臨演管理，有人乾脆改做直播帶貨，只為維持收入。除了劇組工作量降低，更多問題來自「資金回流」的斷層，平台與投資方縮手、買劇價格不如以往，加上政策端審核更為嚴格，使得不少中小型影視公司難以撐過長期無收入的局面，只能宣告倒閉或停止運作。多名業內人士透露，現在想開一部劇，從選角到審批再到投資拉攏都比過去困難數倍：「沒有強力資源、背景深厚的團隊，很難活下去。」這種惡性循環，使得演員能選的作品更少，市場凍結情況愈加嚴峻。影視寒冬最直接的影響，就是演員片酬被全面下調。過去平台支付給主角級演員約人民幣800萬元，如今普遍砍到300萬元，甚至更低，有人戲稱：「現在能拿到300萬已經是幸運兒。」在這個片酬大跳水的年代，演員階層被重新洗牌，昔日頂流不再是「隨便挑劇本」的狀態，而是要努力爭取僅剩的優質資源。業界人士感嘆：「只有背景硬、背後有強大公司撐腰的人，才能比較穩。」面對劇組減產、片酬崩跌、投資萎縮等多重壓力，不少業界人士坦言：「寒冬還沒到底。」有人推測至少還會持續2年，直到平台恢復購劇意願、資金鏈重新運轉，整體生態才有機會回升。當前唯一相對穩定的是「背後有資源、有資本支持」的少數明星與大型影視公司，他們仍能維持一定曝光與進組機會。至於其他多數演員，在市場回暖之前，都只能咬牙撐過這波低迷期。