中國娛樂圈近日盛傳「獻祭陰謀論」說法，更有靈媒表示女星陳都靈已經遇害，現在觀眾看到的是「假的陳都靈」。而這股風波也燒到新疆美人迪麗熱巴身上，日前她出席電視劇宣傳活動時，帶來一段抖肩舞表演，卻被質疑表情失去靈氣、機械式動作宛如克隆人；粉絲也紛紛留言驚呼，「這完全不是她啊」。

迪麗熱巴被懷疑是假人！機械式抖肩挨批不自然

迪麗熱巴和陳星旭主演的奇幻懸疑劇《梟起青壤》11月22日在騰訊平台開播，兩人也積極合體跑宣傳，日前在活動上更被起鬨跳「抖肩舞」。音樂一下，迪麗熱巴和陳星旭都配合舞動，但她目光略顯呆滯，動作也不太自然，影片曝光後竟被粉絲懷疑這不是迪麗熱巴本人，而是克隆人，「很像指令結束後，沒有後續的情緒波動」。

該支影片在Threads上也掀起大量台灣網友討論，大家看了都紛紛留言驚呼，「這完全不是她啊」、「這個不是迪麗熱巴，熱巴超會跳舞，而且眼睛比較圓、嘴巴比較尖，這位眼睛很長、嘴巴很嘟」、「好可怕，不是她…不是，差太多、太假」、「可能跟陳都靈一樣惹」、「這根本不是她…迪麗熱巴跑去哪裡了？陳都靈又跑去哪裡了？為什麼真人都不出來？」

▲迪麗熱巴也被懷疑是假的！機械式抖肩像克隆人　粉絲驚：這不是她（圖／微博＠騰訊視頻）
▲迪麗熱巴當天的表情和動作都很僵硬，與過去出席活動靈動可愛的模樣有差距。（圖／微博＠騰訊視頻）
粉絲緩頰燈光問題！迪麗熱巴略顯臃腫

不過也有網友認為，可能只是現場燈光、拍攝角度的問題，迪麗熱巴的臉看起來才會比較浮腫，但這確實是她本人沒錯。另外，還有粉絲表示抖肩舞的動作本來就是這樣跳的，迪麗熱巴的表演完全沒有問題，不能拿她跳其他舞的影片來對比，風格根本完全不一樣。

而迪麗熱巴的微博1日也分享了一段她接受中國官媒《新華社》採訪的影片，聲音聽起來確實是她本人沒錯，只不過迪麗熱巴最近體態比較健康，雙頰略顯圓潤，所以五官看起來才沒有過去那般深邃立體。

▲迪麗熱巴帶貨裙裝被嫌棄，造型師遭批評得體無完膚。（圖／嘉行迪麗熱巴工作室微博）
▲迪麗熱巴過去亮相時五官都相當深邃，表情也很俏皮可愛。（圖／微博＠迪麗熱巴工作室）
資料來源：微博＠騰訊視頻Threads

看更多迪麗熱巴相關報導：

相關新聞

