新疆女神迪麗熱巴出道11年，憑電視劇《三生三世十里桃花》、《長歌行》、《你是我的榮耀》、陸綜《奔跑吧》等代表作紅遍兩岸三地，32歲的她近年屢被爆料停工懷孕，日前又遭影射和緋聞男友黃景瑜未婚生子，工作室已經疲於澄清。對於感情，迪麗熱巴2年前透露被媽媽催婚，她霸氣回嘴：「我不會沒人要！」
迪麗熱巴2022年上脫口秀節目，分享媽媽曾經看完她的戲之後留言：「別搞這種螢幕CP了！有本事妳真結婚！」甚至曾經在電話中提醒：「妳都快30（歲）了！再大就沒人要了！」熱巴一聽立刻回說：「痾！媽！迪麗熱巴怎麼會沒人要呢？」但媽媽繼續碎念：「妳再不結婚，媽媽就不要妳了！別光顧著工作賺錢！」
聽完迪麗熱巴母女的對話，全場觀眾哈哈大笑，熱巴接著聊到理想型，大方公開真命天子的條件：「就很簡單！帥、高、體貼、會做飯！時不時還給我點小驚喜！」不過2年過去，已屆適婚年齡的迪麗熱巴對外還是宣稱單身，正值事業巔峰、工作排滿滿的她，幾乎沒有私人時間好好談戀愛，遑論結婚、懷孕或生孩子。
此外，迪麗熱巴在2019年、2021年的採訪都說過，覺得一個人的狀態非常好，不急著想要成家，現階段比較想拚事業，在工作上的表現還要加點油。
與熱巴生小孩已是舊聞 黃景瑜：不造謠不傳謠
去年初，迪麗熱巴與一線男神約會、懷了男方小孩的消息甚囂塵上，對象從肖戰、楊洋換到黄景瑜，粉絲愛腦補的結果讓當事人疲於闢謠，當時迪麗熱巴長達7個月沒有拍戲，也罕見缺席春晚、巴黎時裝週，僅接少數在大陸的活動，而她也被拍到在機場穿厚重大衣遮肚子的照片，因此傳出懷孕。
大陸狗仔更轉發迪麗熱巴緋聞對象黃景瑜的慶生貼文，Tag他「恭喜升級成功小哥哥」，讓兩人名字登上熱搜榜，後來黃景瑜的工作室發布聲明，否認有孩子，「網路言論有自由亦有底線，我司堅決維護黄景瑜先生的合法權益，對於惡意編造並傳播侮辱性謠言的行為，我們已委託律師事務所取證備訴，追責到底。共同的網路空間需要我們共同維護，不造謠不傳謠，還網路環境一片『清朗』。」
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聽完迪麗熱巴母女的對話，全場觀眾哈哈大笑，熱巴接著聊到理想型，大方公開真命天子的條件：「就很簡單！帥、高、體貼、會做飯！時不時還給我點小驚喜！」不過2年過去，已屆適婚年齡的迪麗熱巴對外還是宣稱單身，正值事業巔峰、工作排滿滿的她，幾乎沒有私人時間好好談戀愛，遑論結婚、懷孕或生孩子。
此外，迪麗熱巴在2019年、2021年的採訪都說過，覺得一個人的狀態非常好，不急著想要成家，現階段比較想拚事業，在工作上的表現還要加點油。
與熱巴生小孩已是舊聞 黃景瑜：不造謠不傳謠
去年初，迪麗熱巴與一線男神約會、懷了男方小孩的消息甚囂塵上，對象從肖戰、楊洋換到黄景瑜，粉絲愛腦補的結果讓當事人疲於闢謠，當時迪麗熱巴長達7個月沒有拍戲，也罕見缺席春晚、巴黎時裝週，僅接少數在大陸的活動，而她也被拍到在機場穿厚重大衣遮肚子的照片，因此傳出懷孕。
大陸狗仔更轉發迪麗熱巴緋聞對象黃景瑜的慶生貼文，Tag他「恭喜升級成功小哥哥」，讓兩人名字登上熱搜榜，後來黃景瑜的工作室發布聲明，否認有孩子，「網路言論有自由亦有底線，我司堅決維護黄景瑜先生的合法權益，對於惡意編造並傳播侮辱性謠言的行為，我們已委託律師事務所取證備訴，追責到底。共同的網路空間需要我們共同維護，不造謠不傳謠，還網路環境一片『清朗』。」