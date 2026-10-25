本周最新咖啡優惠出爐！光復節、萬聖節咖啡優惠齊發，7-11、全家門市爽喝買2送2；萊爾富更有誠意，APP寄杯美式、重乳拿鐵買10送10；美廉社最划算，濃萃美式100杯2000元，單杯20元等於打4折，比買一送一便宜，最後限時3天別錯過；全聯福利中心連假限定，美式22元也比半價還低。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（10月25日至10月31日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜10月21日至10月25日
◾大杯美式2杯66元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯拿鐵2杯77元，7折（原價55元、特價39元）
◾日本靜岡濃抹茶拿鐵／鹿兒島濃焙茶拿鐵2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）
◾榛果摩卡高蛋白拿鐵／黑糖粉粿冬瓜拿鐵第2杯10元，5.6折（原價90元、特價50元）
◾梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾黃金蕎麥茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾杏仁豆腐冰沙第2杯10元，5.6折（原價85元、特價48元）
📍APP｜10月14日至10月27日
◾大杯濃萃美式17杯500元，5.9折（原價50元、特價29元）
◾大杯濃萃拿鐵17杯700元，6.9折（原價60元、特價41元）
◾特大杯厚乳拿鐵17杯850元，6.5折（原價85元、特價50元）
◾風味系列指定飲品17杯880元，6.5折（原價75元、特價52元）
◾西西里風檸檬咖啡系列17杯920元，6.8折（原價80元、特價54元）
◾特選美式／特選拿鐵17杯700元，5.2折（原價80元、特價41元）
📍APP｜10月22日至10月31日
◾特大杯拿鐵10杯480元，6.9折（原價70元、特價48元）
◾特大杯美式10杯360元，6折（原價60元、特價36元）
◾咖啡珍珠歐蕾10杯500元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾中杯精品香椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵10杯600元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾香鑽水果茶10杯450元，6.4折（原價70元、特價45元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶10杯360元，6.0折（原價60元、特價36元）
📍APP｜10月25日至10月31日
◾大杯燕麥拿鐵6杯333元，7.4折（原價75元、特價56元）
◾風味飲指定熱飲7杯333元，7.3折（原價65元、特價48元）
◾一顆檸檬青茶／青梅冰茶／一顆檸檬紅茶9杯333元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾冰淇淋紅茶8杯333元，6.4折（原價65元、特價42元）
◾黃金蕎麥奶茶／黃金蕎麥茶7杯333元，6.8折（原價70元、特價48元）
🟡全家便利商店
📍門市｜10月23日至10月27日
◾大杯特濃美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾厚濃抹茶拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜10月22日至10月26日
◾特大杯特濃美式6杯250元，6.5折（原價65元、特價42元）
◾特大杯特濃拿鐵5杯250元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾大杯美式9杯250元，6.2折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵7杯250元，6.5折（原價55元、特價36元）
📍APP｜10月22日至10月26日
◾大杯阿里山優遊吧斯綜合美式5杯250元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾大杯阿里山優遊吧斯綜合拿鐵4杯250元，7折（原價90元、特價63元）
◾經典巧克力飲6杯250元，6.5折（原價65元、特價42元）
◾厚濃抹茶拿鐵6杯250元，6.5折（原價65元、特價42元）
◾酷繽沙黑炫6杯250元，6.5折（原價65元、特價42元）
📍門市｜即日起至12月8日
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱拿鐵49元，8折（原價61元）
🟡萊爾富
📍門市｜限10月25日、10月31日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
📍門市｜10月14日至11月10日
◾抹茶歐蕾買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯燕麥拿鐵買1送1，5折（原價75元、特價38元）
📍APP｜10月24至10月31日
◾大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯重乳拿鐵買10送10，5折（原價65元、特價33元）
◾台茶18紅玉拿鐵買10送10，5折（原價60元、特價30元）
📍APP｜即日起至11月10日
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
🟡星巴克
10月26日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡美廉社
📍APP｜10月14日至10月27日
◾大杯濃萃美式100杯2000元，4折（原價50元、特價20元）
◾大杯鮮奶拿鐵100杯2400元，約4.4折（原價55元、特價24元）
📍APP｜9月30日至10月27日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡85度C
周三（10月28日）是好料日，黑糖珍珠系列、特皮Q系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（10月30日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
85度C近期開賣「超長長長長長蛋塔」，也立刻成為話題商品，單條158元。
🟡全聯福利中心
📍分批取｜10月24日至10月26日
◾精品美式9杯199元，4.9折（原價45元、特價22元）
◾小農拿鐵6杯199元， 6折（原價55元、特價33元）
🟡路易莎咖啡
路易莎10月至11月限定販售，「雲南白桃厭氧水洗 G1」原價160元、優惠價130元，風味是水蜜桃、白桃烏龍、蜂蜜、杏桃。
此外，到門市出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
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📍門市｜10月21日至10月25日
◾大杯美式2杯66元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯拿鐵2杯77元，7折（原價55元、特價39元）
◾日本靜岡濃抹茶拿鐵／鹿兒島濃焙茶拿鐵2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）
◾榛果摩卡高蛋白拿鐵／黑糖粉粿冬瓜拿鐵第2杯10元，5.6折（原價90元、特價50元）
◾梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾黃金蕎麥茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾杏仁豆腐冰沙第2杯10元，5.6折（原價85元、特價48元）
◾大杯濃萃美式17杯500元，5.9折（原價50元、特價29元）
◾大杯濃萃拿鐵17杯700元，6.9折（原價60元、特價41元）
◾特大杯厚乳拿鐵17杯850元，6.5折（原價85元、特價50元）
◾風味系列指定飲品17杯880元，6.5折（原價75元、特價52元）
◾西西里風檸檬咖啡系列17杯920元，6.8折（原價80元、特價54元）
◾特選美式／特選拿鐵17杯700元，5.2折（原價80元、特價41元）
📍APP｜10月22日至10月31日
◾特大杯拿鐵10杯480元，6.9折（原價70元、特價48元）
◾特大杯美式10杯360元，6折（原價60元、特價36元）
◾咖啡珍珠歐蕾10杯500元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾中杯精品香椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵10杯600元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾香鑽水果茶10杯450元，6.4折（原價70元、特價45元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶10杯360元，6.0折（原價60元、特價36元）
📍APP｜10月25日至10月31日
◾大杯燕麥拿鐵6杯333元，7.4折（原價75元、特價56元）
◾風味飲指定熱飲7杯333元，7.3折（原價65元、特價48元）
◾一顆檸檬青茶／青梅冰茶／一顆檸檬紅茶9杯333元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾冰淇淋紅茶8杯333元，6.4折（原價65元、特價42元）
◾黃金蕎麥奶茶／黃金蕎麥茶7杯333元，6.8折（原價70元、特價48元）
🟡全家便利商店
📍門市｜10月23日至10月27日
◾大杯特濃美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾厚濃抹茶拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯特濃美式6杯250元，6.5折（原價65元、特價42元）
◾特大杯特濃拿鐵5杯250元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾大杯美式9杯250元，6.2折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵7杯250元，6.5折（原價55元、特價36元）
◾大杯阿里山優遊吧斯綜合美式5杯250元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾大杯阿里山優遊吧斯綜合拿鐵4杯250元，7折（原價90元、特價63元）
◾經典巧克力飲6杯250元，6.5折（原價65元、特價42元）
◾厚濃抹茶拿鐵6杯250元，6.5折（原價65元、特價42元）
◾酷繽沙黑炫6杯250元，6.5折（原價65元、特價42元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱拿鐵49元，8折（原價61元）
🟡萊爾富
📍門市｜限10月25日、10月31日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
◾抹茶歐蕾買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯燕麥拿鐵買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯重乳拿鐵買10送10，5折（原價65元、特價33元）
◾台茶18紅玉拿鐵買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
10月26日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📍APP｜10月14日至10月27日
◾大杯濃萃美式100杯2000元，4折（原價50元、特價20元）
◾大杯鮮奶拿鐵100杯2400元，約4.4折（原價55元、特價24元）
📍APP｜9月30日至10月27日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
周三（10月28日）是好料日，黑糖珍珠系列、特皮Q系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（10月30日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
85度C近期開賣「超長長長長長蛋塔」，也立刻成為話題商品，單條158元。
📍分批取｜10月24日至10月26日
◾精品美式9杯199元，4.9折（原價45元、特價22元）
◾小農拿鐵6杯199元， 6折（原價55元、特價33元）
路易莎10月至11月限定販售，「雲南白桃厭氧水洗 G1」原價160元、優惠價130元，風味是水蜜桃、白桃烏龍、蜂蜜、杏桃。
此外，到門市出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。