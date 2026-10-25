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開季陷入0勝2敗低潮的金州勇士隊，在歷經主場遭曼菲斯灰熊逆轉的陰霾後，今（25）日作客鳳凰城太陽隊的背靠背賽事再傳出悲報。根據勇士隨隊記者最新報導，勇士此役將面臨嚴重的傷兵危機，包括當家巨星柯瑞（Stephen Curry）在內的高達6名核心輪換球員已確定高掛免戰牌，悍將格林（Draymond Green）也很有可能無法上場，讓許多網友直呼：「才第3場比賽耶⋯⋯」勇士開季連同對戰洛杉磯湖人與灰熊皆吞下敗仗，其中在對陣灰熊一役更在最後3分47秒慘遭12分大逆轉。本來應該趕快止血、尋求本季首勝的勇士，卻因賽程密集選擇戰略性棄守。根據《ESPN》勇士記者Anthony Slater報導，勇士球團正式確認柯瑞將因「右膝管理」休兵；同時，明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）、中鋒波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）、後衛波茲姆斯基（Brandin Podziemski）、穆迪（Moses Moody）以及資深中鋒霍福德（Al Horford）共6名主力輪換均確定不會隨隊登板。此外，防守大將格林也因「雙側下背部酸痛」被列為大概率缺席，讓勇士本就不夠的陣容深度備受考驗。在前兩戰場均貢獻23.5分的一哥柯瑞、波茲姆斯基與霍福德等多名主力同時缺陣的情況下，勇士總教練科爾（Steve Kerr）今晚被迫再次調整先發陣容。這意味著勇士開季僅打了三場比賽，就將推出三套完全不同的先發組合。面對缺兵少將的窘境，社群網路上的勇士球迷紛紛發出哀嚎。有球迷無奈留言：「開季第3場比賽的傷兵情況居然比上季末還慘」、「這陣容調度簡直是直接預告要朝向0勝6敗邁進」、「才第3場比賽耶⋯⋯」。在結束與太陽隊的對決後，勇士隨後還需接連作客丹佛金塊、明尼蘇達灰狼並回主場硬碰湖人。在主力群輪流養傷、陣容嚴重不整的狀況下，勇士如何調兵遣將止住連敗，已成為教練團眼前最大難題。